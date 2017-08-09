Tolgay’la 5 yıl daha
Necip Uysal’la 4 senelik sözleşme yapan Beşiktaş yönetimi, genç yıldız Tolgay Arslan’ın sözleşmesini de 2022’ye kadar uzattı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
Tolgay’la 5 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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