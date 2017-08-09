 Tolgay’la 5 yıl daha – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Tolgay’la 5 yıl daha

    Tolgay’la 5 yıl daha

    Necip Uysal’la 4 senelik sözleşme yapan Beşiktaş yönetimi, genç yıldız ’ın sözleşmesini de 2022’ye kadar uzattı.

    Geçtiğimiz günlerde Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile 4 senelik yeni anlaşma yapan siyah-beyazlılar, 'ın sözleşmesini de 5 sene uzattı. Beşiktaş'ın orta sahadaki başarılı ismi Tolgay Aslan, beklenildiği gibi sözleşmesinin uzatılması konusunda yönetimle anlaştı. Tolgay'ın menajeri, Beşiktaş Fikret Orman'la bir süredir sözleşme uzatma meselesi konusunda temaslarını sürdürüyordu. Son görüşmede 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde taraflar anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ta atılan bu yeni imza karşılığında Tolgay Arslan'ın yıllık 2 milyon euro net maaş alacağı bildirildi. 26 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme öncesinde 2017-2018 sezonu için Beşiktaş'tan 1 milyon 550 bin euro ve maç başı 10 bin euro kazanacaktı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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