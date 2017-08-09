Talisca taraftarın yüreğine su serpti
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, ayrılık iddialarının ardından bir açıklama yaptı.
Benfica ile yaşanan lisans sorunları devam ederken, Inter'e transfer olacağı iddiaları ortaya atılan ve Beşiktaş'taki geleceği merak edilen 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu Talisca'dan açıklama geldi.
Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Talisca "Bir yere gitmiyorum. Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve ailemle burada mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:34
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Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Toplam 79
Yorum
1907 Van Persie'den daha sakatını bulmuşlar!!! Scoutlarımız iyi çalışıyor :(
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Yeni transfer geliyor
Toplam 15
Yorum
harbi cimbomlu Mrb cim bom bence çok iyi transfer yaptı.Sabredin ve görün.Basın transferleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor.
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G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı
Toplam 2
Yorum
eRol lionel carole ve Ryan Donk yedek olarak kalabilir aslında
Talisca taraftarın yüreğine su serpti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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