 Talisca taraftarın yüreğine su serpti – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Talisca taraftarın yüreğine su serpti

    Talisca taraftarın yüreğine su serpti

    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, ayrılık iddialarının ardından bir açıklama yaptı.

    Benfica ile yaşanan lisans sorunları devam ederken, Inter'e transfer olacağı iddiaları ortaya atılan ve Beşiktaş'taki geleceği merak edilen 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu Talisca'dan açıklama geldi.

    Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Talisca "Bir yere gitmiyorum. Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve ailemle burada mutluyuz" ifadelerini kullandı.


    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca taraftarın yüreğine su serpti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.