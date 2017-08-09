Talisca taraftarın yüreğine su serpti

Benfica ile yaşanan lisans sorunları devam ederken, Inter'e transfer olacağı iddiaları ortaya atılan ve Beşiktaş'taki geleceği merak edilen 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu Talisca'dan açıklama geldi.

Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Talisca "Bir yere gitmiyorum. Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve ailemle burada mutluyuz" ifadelerini kullandı.