FIFA, Talisca kararını verdi!
Beşiktaş, Talisca'nın lisans sorununu çözdü! Brezilyalı oyuncu, Antalyaspor maçında forma giyebilecek
Anderson Talisca'nın Antalyaspor maçında oynayabileceği belirtildi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:40
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Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Toplam 92
Yorum
ME4 Ufak sakatlıklar atlattı ama form tuttuğu halde çok kaliteli bir golcü olduğunu gösterecektir. Yaşına takılmayın.
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Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Toplam 92
Yorum
SOW gecmis olsun...
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Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Dursun Özbek'le bir araya geldi
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA BU PERUKLU ADAMMI GS'YIN ORTAGI DURSUN GELELI KOSE OLMUSTUR GARANTI, SEN ORTAKLAR HATIRLARSANIZ AYSAL BU ADAMI KOVMUSTU ,
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