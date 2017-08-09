 FIFA, Talisca kararını verdi! – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    FIFA, kararını verdi!

    FIFA, Talisca kararını verdi!

    Beşiktaş, 'nın lisans sorununu çözdü! Brezilyalı oyuncu, Antalyaspor maçında forma giyebilecek

    Beşiktaş'ta müjdesi! Lisansı çıkmadığı için Süper Kupa'da Konyaspor ile oynanan müsabakada forma giyemeyen yıldız futbolcu için FIFA'nın geçici lisans çıkardığı ve TFF'ye ulaştırdığı öğrenildi.

    Anderson Talisca'nın Antalyaspor maçında oynayabileceği belirtildi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:40
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