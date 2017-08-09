Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri
Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 13 Ağustos Pazar günü sahasında Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı.
Geride kalan 59 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 5-0 ile yaşayan siyah-beyazlılar, üst üste en fazla 13 maç kazandı, 6 maç yitirdi.
Ligde üst üste 48 maç yitirmeyen siyah beyazlılar, buna karşın en uzun süreli olarak 9 maçta galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, en uzun süre üst üste 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, kalesini art arda 18 maçta gole kapatamadı.
En farklı skorlu galibiyetleri
Beşiktaş, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı, bu skor aynı zamanda ligin de en açık farklı skoru olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|15.10.1989
|Beşiktaş-Adana Demirspor
|10-0
|1988-1989
|26.11.1988
|Beşiktaş-Kahramanmaraşspor
|7-0
|1989-1990
|30.12.1989
|Beşiktaş-Sakaryaspor
|7-0
|1992-1993
|28.02.1993
|Beşiktaş-Konyaspor
|7-0
|1996-1997
|16.08.1996
|Beşiktaş-Vanspor
|7-0
En farklı skorlu yenilgileri
Beşiktaş, lig tarihinde en fazla 5 farklı skorla mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı mağlubiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1980-1981
|07.09.1980
|Bursaspor-Beşiktaş
|5-0
|2000-2001
|11.02.2001
|Çaykur Rizespor-Beşiktaş
|5-1
|1995-1996
|05.05.1996
|Beşiktaş-Denizlispor
|0-4
|2003-2004
|25.01.2004
|Beşiktaş-Samsunspor
|0-4 (Hükmen)
En çok gol attığı maçlar
Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarak, aynı zamanda lig tarihinin rekorunu elinde bulunduruyor.
Siyah-beyazlıların 7 ve üzerinde gol attığı lig maçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|15.10.1989
|Beşiktaş-AdanaDemirspor
|10-0
|1994-1995
|24.03.1995
|Altay-Beşiktaş
|2-8
|1988-1989
|26.11.1988
|Beşiktaş-Kahramanmaraşspor
|7-0
|1989-1990
|30.12.1989
|Beşiktaş-Sakaryaspor
|7-0
|1992-1993
|28.02.1993
|Beşiktaş-Konyaspor
|7-0
|1996-1997
|16.08.1996
|Beşiktaş-Vanspor
|7-0
|1993-1994
|20.11.1993
|Beşiktaş-Trabzonspor
|7-1
|1994-1995
|21.08.1994
|Beşiktaş-Kocaelispor
|7-1
|1997-1998
|22.11.1997
|Vanspor-Beşiktaş
|1-7
|2002-2003
|02.03.2003
|Beşiktaş-Göztepe
|7-3
En çok gol yediği maçlar
Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.
Siyah-beyazlıların lig tarihinde en çok gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1980-1981
|07.09.1980
|Bursaspor-Beşiktaş
|5-0
|1987-1988
|29.05.1988
|Malatyaspor-Beşiktaş
|5-3
|2000-2001
|11.02.2001
|Çaykur Rizespor-Beşiktaş
|5-1
|1995-1996
|21.04.1996
|Beşiktaş-Kocaelispor
|3-5
En gollü maçları
Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10 gol izledi.
Siyah-beyazlıların lig tarihindeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|15.10.1989
|Beşiktaş-AdanaDemirspor
|10-0
|1994-1995
|24.03.1995
|Altay-Beşiktaş
|2-8
|2002-2003
|02.03.2003
|Beşiktaş-Göztepe
|7-3
|1992-1993
|07.02.1993
|Beşiktaş-Bakırköyspor
|6-3
Kazanma serisi
Beşiktaş, 13 maçla, aynı zamanda lig tarihinin üst üste en çok kazanan takımı unvanına sahip.
Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunun 10 ile 22. haftaları arası tam 13 maçı kazanarak, bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1959-1960
|21.11.1959
|Ankara Demirspor-Beşiktaş
|0-1
|22.01.1959
|Beşiktaş-Altay (Ankara'da)
|3-0
|28.11.1959
|Beşiktaş-İzmirspor
|1-0
|29.11.1959
|Beşiktaş-Karşıyaka
|6-0
|02.12.1959
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|12.12.1959
|Beşiktaş-Şekerhilal
|1-0
|13.12.1959
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|2-0
|26.12.1959
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0-1
|27.12.1959
|Hacettepe-Beşiktaş
|1-2
|03.01.1960
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|30.01.1960
|Beşiktaş-Vefa
|2-1
|10.02.1960
|Beşiktaş-Beykoz
|3-0
|13.02.1960
|Altay-Beşiktaş
|0-1
Yenilme serisi
Beşiktaş, ligde üst üste en çok 6 maçta mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, 1995-1996 sezonunun son 5 maçı ile 1996-1997 sezonun ilk haftası olmak üzere üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrıldı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1995-1996
|21.04.1996
|Beşiktaş-Kocaelispor
|3-5
|28.04.1996
|Vanspor-Beşiktaş
|2-0
|05.05.1996
|Beşiktaş-Denizlispor
|0-4
|11.05.1996
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-2
|19.05.1996
|Altay-Beşiktaş
|3-0
|1996-1997
|10.08.1996
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-0
Yenilmezlik rekoru
Beşiktaş, 48 maçla, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.
Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı.
Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilince serisini sonlandırmak zorunda kaldı.
Kazanamama serisi
Beşiktaş'ın üst üste maç kazanamama serisi ise 9 maç sürdü.
Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 maçta taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1972-1973
|24.09.1972
|Göztepe-Beşiktaş
|0-0
|01.10.1972
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|08.10.1972
|Beşiktaş-Bursaspor
|1-1
|15.10.1972
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|0-0
|29.10.1972
|Beşiktaş-PTT
|1-1
|05.11.1972
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-0
|12.11.1972
|Şekerspor-Beşiktaş
|0-0
|18.11.1972
|Beşiktaş-Altay
|0-0
|26.11.1972
|Adanaspor-Beşiktaş
|0-0
Gol yememe serisi
Beşiktaş'ın, lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 olarak gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9 ile 17. haftalar arası kalesini gole kapadı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1959-1960
|11.11.1959
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|0-0
|21.11.1959
|Ankara Demirspor-Beşiktaş
|0-1
|22.11.1959
|Beşiktaş-Altay (Ankara'da)
|3-0
|28.11.1959
|Beşiktaş-İzmirspor
|1-0
|29.11.1959
|Beşiktaş-Karşıyaka
|6-0
|02.12.1959
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|12.12.1959
|Beşiktaş-Şekerhilal
|1-0
|13.12.1959
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|2-0
|26.12.1959
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0-1
Gol yeme serisi
Beşiktaş'ın 58 yıllık lig tarihindeki üst üste kalesinde en uzun süre gol görme rekoru 18 maç olarak gerçekleşti.
Siyah beyazlılar, 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nun 20 ile 34. haftaları, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ise ilk 3 hafta olmak üzere oynadığı üst üste 18 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi.
Gol atma serisi
Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride attı.
Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az 1 kez havalandırdı.
Gol atamama serisi
Beşiktaş'ın lig tarihinde gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, 1983-1984 sezonunda 14 ile 19. haftalar arası üst üste 6 maçta da gol yollarında suskun kaldı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|04.12.1983
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|0-0
|10.12.1983
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|0-0
|17.12.1983
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-1
|24.12.1983
|Orduspor-Beşiktaş
|2-0
|28.01.1984
|Beşiktaş-Antalyaspor
|0-0
|05.02.1984
|Denizlispor-Beşiktaş
|1-0
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
-
CAS'tan bir ret daha
Toplam 8
Yorum
korhana cevap boşuna uğraşıldığını biyoruz ama bunun gazla alakası yok amaç hakkı sonuna kadar savunmak.
-
Pepe’ye tekme!
Toplam 33
Yorum
Tarafsız Abartmayın ortada uçan tekme felan yok, belli ki bir kaç kişi pepe hayranı yanına gidip görmek istemiş.
-
''Ayak oyunları başladı''
Toplam 23
Yorum
hasan 2 senedir gerekli ayak oyunlarını siz zaten yapıyorsunuz. şampiyonluğa başka yakışan takım olmadığı için biz de sesimizi çıkarmıyoruz.
Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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