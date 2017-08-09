Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri

Geride kalan 59 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 5-0 ile yaşayan siyah-beyazlılar, üst üste en fazla 13 maç kazandı, 6 maç yitirdi.

Ligde üst üste 48 maç yitirmeyen siyah beyazlılar, buna karşın en uzun süreli olarak 9 maçta galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, en uzun süre üst üste 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, kalesini art arda 18 maçta gole kapatamadı.



En farklı skorlu galibiyetleri

Beşiktaş, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı, bu skor aynı zamanda ligin de en açık farklı skoru olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-Adana Demirspor 10-0 1988-1989 26.11.1988 Beşiktaş-Kahramanmaraşspor 7-0 1989-1990 30.12.1989 Beşiktaş-Sakaryaspor 7-0 1992-1993 28.02.1993 Beşiktaş-Konyaspor 7-0 1996-1997 16.08.1996 Beşiktaş-Vanspor 7-0



En farklı skorlu yenilgileri

Beşiktaş, lig tarihinde en fazla 5 farklı skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1980-1981 07.09.1980 Bursaspor-Beşiktaş 5-0 2000-2001 11.02.2001 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 5-1 1995-1996 05.05.1996 Beşiktaş-Denizlispor 0-4 2003-2004 25.01.2004 Beşiktaş-Samsunspor 0-4 (Hükmen)



En çok gol attığı maçlar

Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarak, aynı zamanda lig tarihinin rekorunu elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlıların 7 ve üzerinde gol attığı lig maçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-AdanaDemirspor 10-0 1994-1995 24.03.1995 Altay-Beşiktaş 2-8 1988-1989 26.11.1988 Beşiktaş-Kahramanmaraşspor 7-0 1989-1990 30.12.1989 Beşiktaş-Sakaryaspor 7-0 1992-1993 28.02.1993 Beşiktaş-Konyaspor 7-0 1996-1997 16.08.1996 Beşiktaş-Vanspor 7-0 1993-1994 20.11.1993 Beşiktaş-Trabzonspor 7-1 1994-1995 21.08.1994 Beşiktaş-Kocaelispor 7-1 1997-1998 22.11.1997 Vanspor-Beşiktaş 1-7 2002-2003 02.03.2003 Beşiktaş-Göztepe 7-3



En çok gol yediği maçlar

Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Siyah-beyazlıların lig tarihinde en çok gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1980-1981 07.09.1980 Bursaspor-Beşiktaş 5-0 1987-1988 29.05.1988 Malatyaspor-Beşiktaş 5-3 2000-2001 11.02.2001 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 5-1 1995-1996 21.04.1996 Beşiktaş-Kocaelispor 3-5



En gollü maçları

Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10 gol izledi.

Siyah-beyazlıların lig tarihindeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-AdanaDemirspor 10-0 1994-1995 24.03.1995 Altay-Beşiktaş 2-8 2002-2003 02.03.2003 Beşiktaş-Göztepe 7-3 1992-1993 07.02.1993 Beşiktaş-Bakırköyspor 6-3



Kazanma serisi

Beşiktaş, 13 maçla, aynı zamanda lig tarihinin üst üste en çok kazanan takımı unvanına sahip.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunun 10 ile 22. haftaları arası tam 13 maçı kazanarak, bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 1959-1960 21.11.1959 Ankara Demirspor-Beşiktaş 0-1 22.01.1959 Beşiktaş-Altay (Ankara'da) 3-0 28.11.1959 Beşiktaş-İzmirspor 1-0 29.11.1959 Beşiktaş-Karşıyaka 6-0 02.12.1959 Galatasaray-Beşiktaş 0-1 12.12.1959 Beşiktaş-Şekerhilal 1-0 13.12.1959 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 2-0 26.12.1959 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-1 27.12.1959 Hacettepe-Beşiktaş 1-2 03.01.1960 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 30.01.1960 Beşiktaş-Vefa 2-1 10.02.1960 Beşiktaş-Beykoz 3-0 13.02.1960 Altay-Beşiktaş 0-1



Yenilme serisi

Beşiktaş, ligde üst üste en çok 6 maçta mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, 1995-1996 sezonunun son 5 maçı ile 1996-1997 sezonun ilk haftası olmak üzere üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrıldı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 1995-1996 21.04.1996 Beşiktaş-Kocaelispor 3-5 28.04.1996 Vanspor-Beşiktaş 2-0 05.05.1996 Beşiktaş-Denizlispor 0-4 11.05.1996 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 19.05.1996 Altay-Beşiktaş 3-0 1996-1997 10.08.1996 Bursaspor-Beşiktaş 2-0



Yenilmezlik rekoru

Beşiktaş, 48 maçla, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.

Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı.

Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilince serisini sonlandırmak zorunda kaldı.



Kazanamama serisi

Beşiktaş'ın üst üste maç kazanamama serisi ise 9 maç sürdü.

Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 maçta taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 1972-1973 24.09.1972 Göztepe-Beşiktaş 0-0 01.10.1972 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 08.10.1972 Beşiktaş-Bursaspor 1-1 15.10.1972 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0 29.10.1972 Beşiktaş-PTT 1-1 05.11.1972 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-0 12.11.1972 Şekerspor-Beşiktaş 0-0 18.11.1972 Beşiktaş-Altay 0-0 26.11.1972 Adanaspor-Beşiktaş 0-0



Gol yememe serisi

Beşiktaş'ın, lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9 ile 17. haftalar arası kalesini gole kapadı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 1959-1960 11.11.1959 Beşiktaş-Kasımpaşa 0-0 21.11.1959 Ankara Demirspor-Beşiktaş 0-1 22.11.1959 Beşiktaş-Altay (Ankara'da) 3-0 28.11.1959 Beşiktaş-İzmirspor 1-0 29.11.1959 Beşiktaş-Karşıyaka 6-0 02.12.1959 Galatasaray-Beşiktaş 0-1 12.12.1959 Beşiktaş-Şekerhilal 1-0 13.12.1959 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 2-0 26.12.1959 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-1





Gol yeme serisi

Beşiktaş'ın 58 yıllık lig tarihindeki üst üste kalesinde en uzun süre gol görme rekoru 18 maç olarak gerçekleşti.

Siyah beyazlılar, 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nun 20 ile 34. haftaları, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ise ilk 3 hafta olmak üzere oynadığı üst üste 18 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi.



Gol atma serisi

Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride attı.

Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az 1 kez havalandırdı.



Gol atamama serisi

Beşiktaş'ın lig tarihinde gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, 1983-1984 sezonunda 14 ile 19. haftalar arası üst üste 6 maçta da gol yollarında suskun kaldı.