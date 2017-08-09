 Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri

    Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri

    Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 13 Ağustos Pazar günü sahasında Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı.

    Geride kalan 59 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 5-0 ile yaşayan siyah-beyazlılar, üst üste en fazla 13 maç kazandı, 6 maç yitirdi.

    Ligde üst üste 48 maç yitirmeyen siyah beyazlılar, buna karşın en uzun süreli olarak 9 maçta galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, en uzun süre üst üste 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, kalesini art arda 18 maçta gole kapatamadı.

    En farklı skorlu galibiyetleri
    Beşiktaş, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı, bu skor aynı zamanda ligin de en açık farklı skoru olarak kayıtlara geçti.

    Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-Adana Demirspor 10-0
    1988-1989 26.11.1988 Beşiktaş-Kahramanmaraşspor 7-0
    1989-1990 30.12.1989 Beşiktaş-Sakaryaspor 7-0
    1992-1993 28.02.1993 Beşiktaş-Konyaspor 7-0
    1996-1997 16.08.1996 Beşiktaş-Vanspor 7-0


    En farklı skorlu yenilgileri
    Beşiktaş, lig tarihinde en fazla 5 farklı skorla mağlup oldu.

    Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı mağlubiyetleri şöyle:

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1980-1981 07.09.1980 Bursaspor-Beşiktaş 5-0
    2000-2001 11.02.2001 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 5-1
    1995-1996 05.05.1996 Beşiktaş-Denizlispor 0-4
    2003-2004 25.01.2004 Beşiktaş-Samsunspor 0-4 (Hükmen)


    En çok gol attığı maçlar
    Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarak, aynı zamanda lig tarihinin rekorunu elinde bulunduruyor.

    Siyah-beyazlıların 7 ve üzerinde gol attığı lig maçları şöyle:

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-AdanaDemirspor 10-0
    1994-1995 24.03.1995 Altay-Beşiktaş 2-8
    1988-1989 26.11.1988 Beşiktaş-Kahramanmaraşspor 7-0
    1989-1990 30.12.1989 Beşiktaş-Sakaryaspor 7-0
    1992-1993 28.02.1993 Beşiktaş-Konyaspor 7-0
    1996-1997 16.08.1996 Beşiktaş-Vanspor 7-0
    1993-1994 20.11.1993 Beşiktaş-Trabzonspor 7-1
    1994-1995 21.08.1994 Beşiktaş-Kocaelispor 7-1
    1997-1998 22.11.1997 Vanspor-Beşiktaş 1-7
    2002-2003 02.03.2003 Beşiktaş-Göztepe 7-3


    En çok gol yediği maçlar
    Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

    Siyah-beyazlıların lig tarihinde en çok gol yediği maçlar şöyle:

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1980-1981 07.09.1980 Bursaspor-Beşiktaş 5-0
    1987-1988 29.05.1988 Malatyaspor-Beşiktaş 5-3
    2000-2001 11.02.2001 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 5-1
    1995-1996 21.04.1996 Beşiktaş-Kocaelispor 3-5


    En gollü maçları
    Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10 gol izledi.

    Siyah-beyazlıların lig tarihindeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-AdanaDemirspor 10-0
    1994-1995 24.03.1995 Altay-Beşiktaş 2-8
    2002-2003 02.03.2003 Beşiktaş-Göztepe 7-3
    1992-1993 07.02.1993 Beşiktaş-Bakırköyspor 6-3


    Kazanma serisi
    Beşiktaş, 13 maçla, aynı zamanda lig tarihinin üst üste en çok kazanan takımı unvanına sahip.

    Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunun 10 ile 22. haftaları arası tam 13 maçı kazanarak, bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı.

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1959-1960 21.11.1959 Ankara Demirspor-Beşiktaş 0-1
    22.01.1959 Beşiktaş-Altay (Ankara'da) 3-0
    28.11.1959 Beşiktaş-İzmirspor 1-0
    29.11.1959 Beşiktaş-Karşıyaka 6-0
    02.12.1959 Galatasaray-Beşiktaş 0-1
    12.12.1959 Beşiktaş-Şekerhilal 1-0
    13.12.1959 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 2-0
    26.12.1959 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-1
    27.12.1959 Hacettepe-Beşiktaş 1-2
    03.01.1960 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0
    30.01.1960 Beşiktaş-Vefa 2-1
    10.02.1960 Beşiktaş-Beykoz 3-0
    13.02.1960 Altay-Beşiktaş 0-1


    Yenilme serisi
    Beşiktaş, ligde üst üste en çok 6 maçta mağlup oldu.

    Siyah-beyazlılar, 1995-1996 sezonunun son 5 maçı ile 1996-1997 sezonun ilk haftası olmak üzere üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrıldı.

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1995-1996 21.04.1996 Beşiktaş-Kocaelispor 3-5
    28.04.1996 Vanspor-Beşiktaş 2-0
    05.05.1996 Beşiktaş-Denizlispor 0-4
    11.05.1996 Beşiktaş-Galatasaray 1-2
    19.05.1996 Altay-Beşiktaş 3-0
    1996-1997 10.08.1996 Bursaspor-Beşiktaş 2-0


    Yenilmezlik rekoru
    Beşiktaş, 48 maçla, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.

    Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı.

    Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilince serisini sonlandırmak zorunda kaldı.

    Kazanamama serisi
    Beşiktaş'ın üst üste maç kazanamama serisi ise 9 maç sürdü.

    Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 maçta taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1972-1973 24.09.1972 Göztepe-Beşiktaş 0-0
    01.10.1972 Beşiktaş-Galatasaray 0-0
    08.10.1972 Beşiktaş-Bursaspor 1-1
    15.10.1972 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0
    29.10.1972 Beşiktaş-PTT 1-1
    05.11.1972 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-0
    12.11.1972 Şekerspor-Beşiktaş 0-0
    18.11.1972 Beşiktaş-Altay 0-0
    26.11.1972 Adanaspor-Beşiktaş 0-0


    Gol yememe serisi
    Beşiktaş'ın, lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 olarak gerçekleşti.

    Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9 ile 17. haftalar arası kalesini gole kapadı.

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1959-1960 11.11.1959 Beşiktaş-Kasımpaşa 0-0
    21.11.1959 Ankara Demirspor-Beşiktaş 0-1
    22.11.1959 Beşiktaş-Altay (Ankara'da) 3-0
    28.11.1959 Beşiktaş-İzmirspor 1-0
    29.11.1959 Beşiktaş-Karşıyaka 6-0
    02.12.1959 Galatasaray-Beşiktaş 0-1
    12.12.1959 Beşiktaş-Şekerhilal 1-0
    13.12.1959 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 2-0
    26.12.1959 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-1



    Gol yeme serisi
    Beşiktaş'ın 58 yıllık lig tarihindeki üst üste kalesinde en uzun süre gol görme rekoru 18 maç olarak gerçekleşti.

    Siyah beyazlılar, 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nun 20 ile 34. haftaları, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ise ilk 3 hafta olmak üzere oynadığı üst üste 18 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi.

    Gol atma serisi
    Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride attı.

    Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az 1 kez havalandırdı.

    Gol atamama serisi
    Beşiktaş'ın lig tarihinde gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

    Siyah-beyazlılar, 1983-1984 sezonunda 14 ile 19. haftalar arası üst üste 6 maçta da gol yollarında suskun kaldı.

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    1983-1984 04.12.1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0
    10.12.1983 Beşiktaş-Gençlerbirliği 0-0
    17.12.1983 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1
    24.12.1983 Orduspor-Beşiktaş 2-0
    28.01.1984 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0
    05.02.1984 Denizlispor-Beşiktaş 1-0
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:28
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