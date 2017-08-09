Beşiktaş 13 yıl aradan sonra ilk defa net kar elde etti
Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, sportif başarılarını finansal tablolarına da taşıdı. Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu finansal sonuçlarını açıklayan Beşiktaş, bu dönemde 4.7 milyon TL'lik net kar elde etti.
Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu konsolide mali tablolarını açıklayan Beşiktaş Futbol A.Ş., 583 milyon TL gelir ve 146 milyon TL brüt satış karı elde ederken, 4.7 milyon TL net dönem karına ulaştı.
13 yıl aradan sonra ilk kez net kar açıklayan Beşiktaş, ayrıca geçen mali döneme göre gelirlerini de yüzde 43 gibi önemli ölçüde arttırma başarısı gösterdi.
Beşiktaş'ın finansal sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Mali disiplin hem büyüme hem de dünya kulübü olmanın en önemli şartıdır. Biz de ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ediyoruz. Gösterdiğimiz çabanın ve emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek büyük mutluluk. Beşiktaş'a yatırım yapan herkesin ortağımız olduğu bilincindeyiz ve onları mutlu etmek de bizim görevlerimizden biri. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken benimle birlikte aynı özveriyle çalışan bütün Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, profesyonel kadromuza ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:54
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Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Toplam 92
Yorum
ME4 Ufak sakatlıklar atlattı ama form tuttuğu halde çok kaliteli bir golcü olduğunu gösterecektir. Yaşına takılmayın.
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Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Toplam 92
Yorum
SOW gecmis olsun...
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Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Dursun Özbek'le bir araya geldi
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA BU PERUKLU ADAMMI GS'YIN ORTAGI DURSUN GELELI KOSE OLMUSTUR GARANTI, SEN ORTAKLAR HATIRLARSANIZ AYSAL BU ADAMI KOVMUSTU ,
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