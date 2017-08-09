 Beck'ten sakatlık açıklaması – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beck'ten sakatlık açıklaması

    Beck'ten sakatlık açıklaması

    Beşiktaşlı Andreas Beck'ten sakatlık açıklaması geldi.

    Konyaspor ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde kolundan sakatlanan Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe yaptığı açıklamada, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Kırık yok ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmama engel yok. Rahatladığımı söyleyebilirim" dedi.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:15
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