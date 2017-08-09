Beck'ten sakatlık açıklaması

Konyaspor ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde kolundan sakatlanan Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe yaptığı açıklamada, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Kırık yok ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmama engel yok. Rahatladığımı söyleyebilirim" dedi.



