Beck'ten sakatlık açıklaması
Beşiktaşlı Andreas Beck'ten sakatlık açıklaması geldi.
Konyaspor ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde kolundan sakatlanan Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe yaptığı açıklamada, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Kırık yok ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmama engel yok. Rahatladığımı söyleyebilirim" dedi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
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Çatışmalar maç erteletti
Toplam 5
Yorum
objektif olalım bide bizim taraftarlarımızı kötülüyorlar . görün bakın dünyada neler oluyor.
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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Toplam 25
Yorum
Efe Galatasaray düşmanlığına devam. Bütün Ünvanlar Galatasarayda.... Tüm resmi kupaları en çok alan avrupada en çok maç yapmış takımı yayınla. i
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Beşiktaş Gary Medel ile anlaştı
Toplam 31
Yorum
BJKLİ sanki vida olsa daha iyi olacaktı ya :(
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