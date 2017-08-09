 Atınç Nukan’a dizinden operasyon – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’a dizinden operasyon

    Atınç Nukan’a dizinden operasyon
    Beşiktaş'ın İspanya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıkları sırasında sol diz çapraz bağları kopan ameliyat oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Atınç Nukan, Almanya'da sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu olan Atınç'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atınç Nukan’a dizinden operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.