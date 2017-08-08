Torunoğulları açıkladı: Bitmek üzere
Beşiktaş, Şilili yıldız Gary Medel'in transferinde son aşamaya geldi.
Savunmaya takviye planları yapan Beşiktaş, uzun süredir ismi gündemde olan Gary Medel'in transferini bitirmek üzere harekete geçti.
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, El Mercurio'ya yaptığı açıklamada "Umut ediyorum ki çok yakında bu iş sonlanacak. Medel'in Inter ve Milli Takımı'ndaki başarılarını biliyoruz" dedi.
30 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'la da anılmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesi ise ABD'den DC United'ın Gary Medel'in önüne yılda 4-5 milyon dolar kazanma şansı koyduğunu, ama Beşiktaş'ın vadettiği Şampiyonlar Ligi'nin Şilili yıldızı daha çok cezbettiğini yazdı. Beşiktaş'ın bu transferi bir hafta içinde bitireceği iddia edilirken; Arjantin ve Meksika'dan da teklifler alan Medel'in Avrupa'da kalmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ettiği öğrenildi.
PEPE-MEDEL İKİLİSİ
Beşiktaş'ta savunmaya yapılan Pepe takviyesi taraftarları mutlu etti ancak Marcelo'nun gönderilmesi savunmada yine zaaf yarattı. Kartal, Medel transferiyle savunmada iyi bir tandem oluşturmak istiyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 09:31
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 2
Yorum
Yorum Selçuk İnan'ın artık ilk 11'de forma şansı kaldığını sanmıyorum , taraftar baskısı çok yoğun.
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Sinan Benfica’da
Toplam 1
Yorum
tolga bu adam iyi kumaş ama gs yi istemeyen adamı şutlayın kardeşim nereye giderse gitsin
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Lens: Hayallerim gerçek oldu
Toplam 1
Yorum
tolga yılın komedisi aziz yıldırımın acıklaması : biz lens gitsin diye dua ettik millet yan yat gül aha ha ha ha
Torunoğulları açıkladı: Bitmek üzere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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