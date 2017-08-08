Torunoğulları açıkladı: Bitmek üzere

Savunmaya takviye planları yapan Beşiktaş, uzun süredir ismi gündemde olan Gary Medel'in transferini bitirmek üzere harekete geçti.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, El Mercurio'ya yaptığı açıklamada "Umut ediyorum ki çok yakında bu iş sonlanacak. Medel'in Inter ve Milli Takımı'ndaki başarılarını biliyoruz" dedi.

30 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'la da anılmıştı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU



İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesi ise ABD'den DC United'ın Gary Medel'in önüne yılda 4-5 milyon dolar kazanma şansı koyduğunu, ama Beşiktaş'ın vadettiği Şampiyonlar Ligi'nin Şilili yıldızı daha çok cezbettiğini yazdı. Beşiktaş'ın bu transferi bir hafta içinde bitireceği iddia edilirken; Arjantin ve Meksika'dan da teklifler alan Medel'in Avrupa'da kalmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ettiği öğrenildi.

PEPE-MEDEL İKİLİSİ

Beşiktaş'ta savunmaya yapılan Pepe takviyesi taraftarları mutlu etti ancak Marcelo'nun gönderilmesi savunmada yine zaaf yarattı. Kartal, Medel transferiyle savunmada iyi bir tandem oluşturmak istiyor.





