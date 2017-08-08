''Takipçisi olacağız!''
Siyah-beyazlılar, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar için hukuki süreci başlattı. Yönetim, Konyaspor Kulübü, taraftarları ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
"114 yıldır Türk Sporuna hizmet eden müvekkil spor kulübü Türkiye'de şiddetin sporun önüne geçmesini engellemek ve Türk Sporunu daha ileriye taşıyabilmek adına bu suç duyurusunda bulunmayı kendine görev addetmek. Müvekkilimiz spor kulübü tarafından Türk Sporunun şiddetten arındırabilmesi adına bu tarz olayların takipçisi olmaya devam edilecektir."
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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