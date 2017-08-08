 ''Takipçisi olacağız!'' – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ''Takipçisi olacağız!''

    ''Takipçisi olacağız!''

    Siyah-beyazlılar, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar için hukuki süreci başlattı. Yönetim, Konyaspor Kulübü, taraftarları ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

    , önceki gün oynanan Konyaspor maçında yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlattı. Siyah-beyazlılar, Konyaspor Kulübü'ne, taraftarlarına ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Duyuruda yapılanlar sıralanırken, şu ifadelere de yer verildi:

    TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
    "114 yıldır Türk Sporuna hizmet eden müvekkil spor kulübü Türkiye'de şiddetin sporun önüne geçmesini engellemek ve Türk Sporunu daha ileriye taşıyabilmek adına bu suç duyurusunda bulunmayı kendine görev addetmek. Müvekkilimiz spor kulübü tarafından Türk Sporunun şiddetten arındırabilmesi adına bu tarz olayların takipçisi olmaya devam edilecektir."
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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