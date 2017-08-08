 Pepe’nin yaptığı saçma! – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’nin yaptığı saçma!

    Pepe’nin yaptığı saçma!
    İspanyol medyası, 'nin yaptığı penaltı pozisyonu üzerinde dururken; Marca gazetesi ise Portekizli oyuncunun yaptığı hareket için "Saçma" yorumunda bulundu. Pepe'nin 90+1'de yaptığı penaltı pozisyonunun videosunu, internet sitesinde yayınlayan Marca, tuhaf bir şekilde kupayı kazananı Konyaspor değil, Antalyaspor olarak duyurdu.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe’nin yaptığı saçma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.