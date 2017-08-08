 Medel’e dev kanca – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Medel’e dev kanca

    Medel’e dev kanca

    La Gazzetta Dello Sport, Beşiktaş’ın İnterli yıldız Medel’i Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak ikna ettiğini yazdı!

    Pepe, Negredo ve son olarak Lens'i de kadrosuna katarak gücüne güç katan son şampiyon Beşiktaş, rotayı şimdi de Gary Medel'e çevirdi. İtalyan La Gazzetta Dello Sport, ABD'den DC United'ın 'in önüne yılda 4-5 milyon dolar kazanma şansı koyduğunu, ama Beşiktaş'ın vadettiği Şampiyonlar Ligi'nin Şilili yıldızı daha çok cezbettiğini yazdı. Beşiktaş'ın bu transferi bir hafta içinde bitireceği iddia edilirken; Arjantin ve Meksika'dan da teklifler alan Medel'in Avrupa'da kalmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ettiği öğrenildi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medel’e dev kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.