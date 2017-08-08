Medel Kartal oluyor
Beşiktaş, Şilili yıldız Gary Medel'in transferinde son aşamaya geldi.
Savunmaya takviye planları yapan Beşiktaş, uzun süredir ismi gündemde olan Gary Medel'in transferini bitirmek üzere harekete geçti.
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, El Mercurio'ya yaptığı açıklamada "Umut ediyorum ki çok yakında bu iş sonlanacak. Medel'in Inter ve Milli Takımı'ndaki başarılarını biliyoruz" dedi.
30 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'la da anılmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesi ise ABD'den DC United'ın Gary Medel'in önüne yılda 4-5 milyon dolar kazanma şansı koyduğunu, ama Beşiktaş'ın vadettiği Şampiyonlar Ligi'nin Şilili yıldızı daha çok cezbettiğini yazdı. Beşiktaş'ın bu transferi bir hafta içinde bitireceği iddia edilirken; Arjantin ve Meksika'dan da teklifler alan Medel'in Avrupa'da kalmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ettiği öğrenildi.
PEPE-MEDEL İKİLİSİ
Beşiktaş'ta savunmaya yapılan Pepe takviyesi taraftarları mutlu etti ancak Marcelo'nun gönderilmesi savunmada yine zaaf yarattı. Kartal, Medel transferiyle savunmada iyi bir tandem oluşturmak istiyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:23
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Gaziantepspor'da başkan Özpineci
Toplam 1
Yorum
Esasantepli Yuhhhhh
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Torunoğulları açıkladı: Bitmek üzere
Toplam 15
Yorum
ahmet izleyip begenenden suphe ederim
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Fikret Orman'a şok!
Toplam 23
Yorum
Hahahahaaha Yazindan iki yildir hasetinden catladigin nasil da belli oluyor biz bu sene de sampiyon olalim da sizde yok baskan yok antroner diye aglayin
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