 Lens sahaya indi – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    sahaya indi

    Lens sahaya indi

    ’ın yeni transferi Jeremain , siyah-beyazlıların bu akşam yaptığı antrenmanla birlikte ilk kez sahada çalıştı.

    , Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atiker Konyaspor'a karşı oynayan oyuncular ise rejenerasyon çalışmasının ardından idmanı tamamladı. Dar alanda top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın sonunda futbolcular düz koşu yaptı.

    Lens ilk kez sahada çalıştı
    Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanını bu sabah salonda gerçekleştiren yeni transfer Jeremain , akşam yapılan idmanda ise sahaya inerek takımla birlikte çalıştı. Çalışmalar sırasında oldukça istekli olduğu gözlenen Hollandalı oyuncu ile Teknik Direktör Şenol Güneş'in de antrenman devam ettiği sırada sohbet ettikleri görüldü.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:03
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