Lens sahaya indi
Beşiktaş’ın yeni transferi Jeremain Lens, siyah-beyazlıların bu akşam yaptığı antrenmanla birlikte ilk kez sahada çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atiker Konyaspor'a karşı oynayan oyuncular ise rejenerasyon çalışmasının ardından idmanı tamamladı. Dar alanda top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın sonunda futbolcular düz koşu yaptı.
Lens ilk kez sahada çalıştı
Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanını bu sabah salonda gerçekleştiren yeni transfer Jeremain Lens, akşam yapılan idmanda ise sahaya inerek takımla birlikte çalıştı. Çalışmalar sırasında oldukça istekli olduğu gözlenen Hollandalı oyuncu ile Teknik Direktör Şenol Güneş'in de antrenman devam ettiği sırada sohbet ettikleri görüldü.
Lens ilk kez sahada çalıştı
Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanını bu sabah salonda gerçekleştiren yeni transfer Jeremain Lens, akşam yapılan idmanda ise sahaya inerek takımla birlikte çalıştı. Çalışmalar sırasında oldukça istekli olduğu gözlenen Hollandalı oyuncu ile Teknik Direktör Şenol Güneş'in de antrenman devam ettiği sırada sohbet ettikleri görüldü.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Gaziantepspor'da başkan Özpineci
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Yorum
Esasantepli Yuhhhhh
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Torunoğulları açıkladı: Bitmek üzere
Toplam 15
Yorum
ahmet izleyip begenenden suphe ederim
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Fikret Orman'a şok!
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Yorum
Hahahahaaha Yazindan iki yildir hasetinden catladigin nasil da belli oluyor biz bu sene de sampiyon olalim da sizde yok baskan yok antroner diye aglayin
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