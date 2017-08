Lens: Hayallerim gerçek oldu

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jeremain Lens , Beşiktaş ailesine katıldığı için büyük gurur yaşadığını ifade etti. Beşiktaş'ın oyuncusu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "Bir çok kişinin benimle ilgili kararları var. Beşiktaş'ta oynamak hayallerimden biriydi. Çünkü Beşiktaş, Türkiye'de son 2 sezonun şampiyonu, üçüncüsünü hedefliyor. Beklentiler her zaman çok yüksek. Gelen her oyuncu en üst düzeyde oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ben de bu takımın bir parçası olarak elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım" yorumunu yaptı.Lens, Beşiktaş'ı tercih etmesinin nedenleriyle ilgili soruya "Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst seviyede oynamak için en üst bu tercihi yaptım" yanıtını verdi. Jeremain Lens, sözlerini hiçbir telaffuz yardımı almadan "Alemin gözü yaşlı, Jeremain Lens Beşiktaşlı" diyerek tamamladı."Takım arkadaşımdan biri arayıp, takıma gelmemi istedi. Bunu yaptığım için mutluyum. Bazı oyuncuları aramam gerekirse, ben de birilerini ararım. Buna hazırım.""Rekabet çıtayı yüksekte tutar. Önemli olan takımın birbiriyle yardımlaşması. Kaliteli oyuncular ile rekabet daha güzel olur. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım."Beşiktaş, Lens'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralarken, Sunderland'e 1.5 milyon, oyuncuya da 2.2 milyon euro ödeme yapılacağı duyuruldu. Lens'in, bu sezon forma giydiği maçlarda alınacak her bir puan için 4 bin euro, Türkiye Kupası dışında 25 resmi maçta oynaması halinde 100 bin, 35 maçta forma giymesi halinde 50 bin euro ilave bonus alacağı, Avrupa kupalarında elde edilecek bir şampiyonluk halinde de 200 bin euro ek bonus kazanacağı aktarıldı. Gelecek sezon satın alma opsiyonunun kullanılması durumuna yönelik olarak oyuncuyla 4 yıllık, toplam 8,3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı; Lens'in satın alma opsiyonunun ise 4 milyon 89 bin euro olduğu açıklandı.