Lens: Hayallerim gerçek oldu
Beşiktaş’ı tercih etmesinin nedenleriyle ilgili soruyu Lens, “Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst seviyede oynamak için en üst bu tercihi yaptım” diyerek yanıtladı.
ALEMİN GÖZÜ YAŞLI!
Lens, Beşiktaş'ı tercih etmesinin nedenleriyle ilgili soruya "Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst seviyede oynamak için en üst bu tercihi yaptım" yanıtını verdi. Jeremain Lens, sözlerini hiçbir telaffuz yardımı almadan "Alemin gözü yaşlı, Jeremain Lens Beşiktaşlı" diyerek tamamladı.
"Takım arkadaşımdan biri arayıp, takıma gelmemi istedi. Bunu yaptığım için mutluyum. Bazı oyuncuları aramam gerekirse, ben de birilerini ararım. Buna hazırım."
"Rekabet çıtayı yüksekte tutar. Önemli olan takımın birbiriyle yardımlaşması. Kaliteli oyuncular ile rekabet daha güzel olur. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım."
ÖNCE KİRALIK SONRA SATILIK
Beşiktaş, Lens'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralarken, Sunderland'e 1.5 milyon, oyuncuya da 2.2 milyon euro ödeme yapılacağı duyuruldu. Lens'in, bu sezon forma giydiği maçlarda alınacak her bir puan için 4 bin euro, Türkiye Kupası dışında 25 resmi maçta oynaması halinde 100 bin, 35 maçta forma giymesi halinde 50 bin euro ilave bonus alacağı, Avrupa kupalarında elde edilecek bir şampiyonluk halinde de 200 bin euro ek bonus kazanacağı aktarıldı. Gelecek sezon satın alma opsiyonunun kullanılması durumuna yönelik olarak oyuncuyla 4 yıllık, toplam 8,3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı; Lens'in satın alma opsiyonunun ise 4 milyon 89 bin euro olduğu açıklandı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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