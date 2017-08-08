 Gustavo Gomez kapışması – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    kapışması

    Gustavo Gomez kapışması

    Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde yine karşı karşıya.

    Siyah-beyazlıların Medel'de son dakika pürüzü çıkması durumunda F.Bahçe'nin de istediği Milan forması giyen Paraguaylı stoper 'i alacağını iddia edildi. Paraguaylı futbolcu, 2021'e kadar sözleşmesi olduğu Milan formasıyla geçen sezon Serie A'da 18 maça çıktı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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