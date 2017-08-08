 Genç yetenek dizinden ameliyat oldu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Genç yetenek dizinden ameliyat oldu

    Genç yetenek dizinden ameliyat oldu

    Beşiktaş'ın İspanya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıkları sırasında sol diz çapraz bağları kopan Atınç Nukan ameliyat oldu.

    Siyah-Beyazlı ekip Nukan'ın ameliyatıyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Atınç Nukan Almanya'da sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu olan Atınç'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:37
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