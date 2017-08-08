Genç yetenek dizinden ameliyat oldu
Beşiktaş'ın İspanya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıkları sırasında sol diz çapraz bağları kopan Atınç Nukan ameliyat oldu.
Siyah-Beyazlı ekip Nukan'ın ameliyatıyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Atınç Nukan Almanya'da sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu olan Atınç'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:37
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Giuliano bombası
Toplam 12
Yorum
zafer giuliano 10 numara ortasaha merkezde sağ orta ve sol ortada oynayabilen jçok yönlü oker oyuncu fenere gelirse ortasaha sorunu biter
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Teo’da pazarlıklar kızıştı
Toplam 16
Yorum
MERT Varsin KARTAL in arkasindan seyredelim gene ama ,34 luk delikanli VALBUENA nin futbolunu seyretmek gurur verecek bizlere.VALBUENA OLEY !!!!
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Tudor'la olmaz
Toplam 51
Yorum
sivasli yusuf canaria,tesekkür ederim iste gercek bir fb li rakirakip olmak baska ,insan olmak baska,kindar nesil olmak baska,anladiniz siz oni.
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