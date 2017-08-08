Genç yetenek dizinden ameliyat oldu

Siyah-Beyazlı ekip Nukan'ın ameliyatıyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Atınç Nukan Almanya'da sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu olan Atınç'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.