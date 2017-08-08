Fikret Orman'a şok!

Fikret Orman, Atiker Konyaspor ile oynadıkları Süper Kupa mücadelesi sırasında ve özellikle sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya verdiği cevapta Beşiktaş taraftarının suçu bulunmadığını ifade etmiş ve "Eğer bir ceza verilir ve Beşiktaş da bu cezaya dahil edilirse dünyayı ayağa kaldırırım" demişti.



TFF'nin yaptığı açıklama: ''BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''



İşte Orman'ın PFDK'ya sevkine neden olan o sözler:

