Fikret Orman'a şok!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lens'in imza töreninde yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fikret Orman, Atiker Konyaspor ile oynadıkları Süper Kupa mücadelesi sırasında ve özellikle sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya verdiği cevapta Beşiktaş taraftarının suçu bulunmadığını ifade etmiş ve "Eğer bir ceza verilir ve Beşiktaş da bu cezaya dahil edilirse dünyayı ayağa kaldırırım" demişti.
TFF'nin yaptığı açıklama: ''BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''
İşte Orman'ın PFDK'ya sevkine neden olan o sözler:
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:32
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Dursun Özbek'ten Terim açıklaması
Toplam 26
Yorum
austin tamam adamı sevmiyoruz 5 yıllık filanda değil ama güzel tkm yapıldı herşey bi kenara bu yıl tam destek şart.brz sabır bu kadro çok ii..
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Türkiye Kupası statüsü değişti
Toplam 1
Yorum
Genç, Aferim size Türk futbolu bitikti tamamen bitirdiniz genç futbolcularıda artık izleyemizcez herkes garanti kadroylo çıkar maçlara bravo,
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Teo’da pazarlıklar kızıştı
Toplam 23
Yorum
Sabırr Ya şu liglerden bu ülkelerden topcu almayın her nesilde 1-2 adam çıkartıyolar zaten bi Lewandovkski var bu nesilde işte. Ayrıca çok para
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