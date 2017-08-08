Bize ceza veremezler!
Beşiktaş Başkanı Orman,Süper Kupa finalinde çıkan olaylarla ilgili net konuştu. “Eğer bizim de içinde bulunduğumuz bir ceza verilirse, dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA’nın bize yaptığını, TFF de yapamaz!.. "Bizim taraftarımız çok olgundu. Büyük bir olay olmamasının nedeni Beşiktaş taraftarıydı. Keşke cezalar daha önce verilseydi."
TÜRKiYE EKONOMi'DE 6. SIRADA
Süper Kupa maçındaki Beşiktaş taraftarlarına teşekkür eden Başkan Orman, "Bir sürü hakarete rağmen taraftarlarımız bir şey yapmadı. Arada küfürler oldu ama bunlar olur. Daha büyük bir olay olmadıysa, Beşiktaş taraftarı sayesindedir" yorumunu yaptı. Beşiktaş'ın stadında böyle olaylarının yaşanmayacağını söyleyen Orman, "Çok çok az bir ihtimali vardır. Bu, futbol ailesinin işi. Kulüpler kendi içerisinde huzuru sağlayabilir. Bizim işimiz, taraftarı stadyuma getirmek, uzaklaştırmak değil. Bazen tuzaklara düştüğümüz de oluyor mu, oluyor. Türkiye, Avrupa'nın ekonomik olarak 6. büyük ülkesi ama maalesef seyir olarak değil" dedi
GÜVENLiĞi 'TFF' ORGANiZE ETMELi
Güvenlik zaafiyeti olduğunu vurgulayan Fikret Orman şöyle devam etti: "Oyuncularıma saldırılıyor, bunu organize etmek TFF'nin işiydi. Bu suçu güvenlik güçlerine atarak bu işten kurtulamazlar. Geçen seneki passolig rakamlarına baktım, 2 milyon 750 bin kişi maç izlemiş. Belli takımlar dışında 700 bin gibi bir rakam var. Bunlar yaşanmaya devam ederse kim maça gelir? Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bir oyuncu 15 milyona Roma'ya gitti. Bizim ülkeden 60-70 milyona kimse bir yere gidemez. Keza Bruma da öyle. Leipzig 60-70'e satabilir ama Türkiye'den o paralara gidemez. Bunları çözmemiz gerekiyor. Taraftarın maça gelmesini sağlamamız gerekiyor."
TARAFTAR GELSiN AMA CEZA ALDIRMASIN
Osman Aşkın Bak'ın, Gençlik ve Spor Bakanı olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sporun içinden gelen bir kişi, çok mutluyum. Osman Aşkın Bak gibi hepimiz sporun içindeyiz. Ama son yaşanan olaylar Türk sporunu aşağı çekiyor, kimin stadında olursa olsun. Bir takımın 3 bin ortalamayla ligi bitirmesi büyük ayıp. Biz buna katkılar veriyoruz ama bizim çabamız yetmiyor. Diğer taraftan taraftar olaylarından dolayı 1 milyon 750 bin lira ceza ödemişiz. Taraftar gelsin de, kulübüne ceza aldırmasın. Suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı
KULÜPLER BiRLiĞi'NE SICAK BAKARIM
Beşiktaş Başkanı Orman, Kulüpler Birliği Başkanlığı hakkında da şu yorumu yaptı: "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı Göksel başkan çok iyi yaptı. Bana göre bu işe devam etmesi lazım. Kulüpler Birliği'nde Türk futbolunun problemlerinin çözülmesi lazım. Kimin başkan olduğunun bir önemi yok. Kulüplerden bana bir teklif gelirse, başkanlığı değerlendiririm. Çok da arzulu değilim ama kulüpler bunu yapalım derse, elimi taşın altına koyarım. Büyük camialar var. Taraftar olayları olmazsa rekabetçi ve güzel bir lig olacak. Böyle devam ederse, 50 milyon euro'luk satışlar yaparız ileride."
SOSA'YI BEN GÖNDERMEDiM, KENDi GiTTi
"Come to Beşiktaş" videolarıyla ilgili konuşan Orman, "Bunlar güzel şeyler, kimseyi kıskandırmak için bunları yapmıyoruz. Bir dünya kulübü bunları yapar, biz de bir dünya kulübüyüz. Taraftarlarımız da inanılmaz işler yapıyor, Beşiktaş her hareketiyle dünyada gündem yaratıyor. Çin'e gidiyoruz, orada da ülkemizi temsil ediyoruz" yorumunu yaptı. Sosa hakkında da konuşan Fikret Orman, "Sosa mutlu olamadığı için gitti. Gitmesini biz istemedik, kendisi gitti. Bana 'ben dönmek istiyorum' demedi. Ama eğer isterse şartlara göre karar veririz. İlk önceliğimiz o bölge değil" dedi.
ONU ALMAZDIK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens transferiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Başkan Orman, "Lens'in önümüzdeki sene için satın alma opsiyonu var, onu kullanacağız. Bu Financial Fair Play için yapılmış bir girişim. Nokta transferler yapıyoruz. Bunların 1-2 tanesi zorunluluktan oldu. Biz Lens'i çok istedik ama Gökhan Töre sakatlanmasa bu transferi yapmayacaktık. Beşiktaş popüler transfer yapmaz. Pepe'ye PSG'den teklif vardı. Beşiktaş'taki forması kesindi. Dünya Kupası'nda oynamak için bizi tercih etti. Pepe bize gelmek istediği için bize geldi. Para için değil. Bu transferin altında popülarite yoktur. Bir hamle daha yapmak istiyoruz. Ancak acele etmiyoruz. Şampiyonlar Ligi kuraları çekildikten sonra bir şeyler netleşmeye başlar" diye konuştu.
POLEMİĞE GİRMEM!
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Lens ile ilgili yaptığı açıklamaların Hollandalı futbolcuya sorulması üzerine araya giren Başkan Orman, "Beşiktaş'ın gündemi bir başka kulüp başkanın açıklamaları değildir. Polemiğe neden olacak şeylere girmek istemiyorum. Oyuncumun da böyle şeylere girmesini istemiyorum. Biz Jeremain anlaşmasını Sunderland ile yaptık. F.Bahçe'den oyuncu almadık ve oyuncu da neden geldiğini söyledi. Artık Beşiktaş ailesinin bir parçası, ben de makam olarak ailenin en büyük kişisiyim. Mevki itibarıyla böyle polemik bizim kamuoyumuzun gündeminde yok" şeklinde konuştu.
LİSANSINI VERSİNLER PARASINI ÖDEYELİM!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın transfer süreciyle ilgili detayları verdi. Başkan Orman, "Talisca 2 senelik kiralanmış bir oyuncu. Oyuncu bizle beraber kampta, takımın bir parçası. Biz uzatma hakkımızı kullandığımız zaman devam edebiliriz. Biz de kullandık. Benfica 2 milyonluk kiralama bedelinin ödenmediğini söylüyor ve evrakları vermiyor. Herhalde bu hafta içerisinde işleri hallederiz" dedi. BAŞKAN Orman şöyle devam etti: "Gelecek sene bonservisini almak istiyoruz. Bize lisansı versinler, paralarını ödeyelim. Anlaşmada 'para ödenir, lisans verilir' yazmıyor. Lisans vermek onların yükümlülüğü. Üzülüyorum. Dünya çapındaki bir kulübün bu seviyelere gelmesine gerek yok. Tutturabilecekleri başka bir şey bulsunlar, bu yemez!"
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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