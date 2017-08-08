Beşiktaş'ta yılın futbolcusu Atiba seçildi
Beşiktaş camiası tarafından en prestijli kupa olarak tanımlanan yarışma için 40 gazeteci Atiba Querasma Oğuzhan Talisca Adriano ve Cenki aday gösterdi. Adaylar sezon sonunda taraftarların oylamasına sunuldu.
Ankete bugüne kadar yapılan en çok katılım gerçekleşti. Bir rekor kırıldı.
"BU YIL DA ŞAMPİYON BİZİZ"
Atiba bu sevgiye layık olmak için çalışacağını söylerken, Beşiktaş'ın müthiş bir taraftara sahip olduğunu vurguladı ve "Beşktaş bu yllda Şampiyon olacak" şeklinde oldukça iddialı bir açıklama yaptı.
YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ KUPA ALDI
Beşiktaş Medya Grup @besiktascomtr sosyal medya kurumsal hesaptan yapılan ankete rekor sayıda 24.698 kişi -Taraftar oy vererek katıldı. Oyların yüzde 47'sini alarak 2016-2017 sezonu yılın futbolcusu Atiba oldu.
CAMİANIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ
Geleneksel Yılın Futbolcusu Kupası Beşiktaş Medya Grup Başkan Yardımcısı Onur Baştuğ tarafından verildi Ayrıca Beşiktaşlı ressamlar Buğurcan Baştuğ ve Nihat Evren Derman yaptıkları özel Atiba tabloları hediye ettiler. Geçtiğimiz sezonlarda yılın futbolcusu kupalarını; Tayfur, Sergen, Bobo, Delgado, Tello, Quarasma, Fernandes, Necip ve Oğuzhan almıştı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:33
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Dursun Özbek'ten Terim açıklaması
Toplam 26
Yorum
austin tamam adamı sevmiyoruz 5 yıllık filanda değil ama güzel tkm yapıldı herşey bi kenara bu yıl tam destek şart.brz sabır bu kadro çok ii..
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Türkiye Kupası statüsü değişti
Toplam 1
Yorum
Genç, Aferim size Türk futbolu bitikti tamamen bitirdiniz genç futbolcularıda artık izleyemizcez herkes garanti kadroylo çıkar maçlara bravo,
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Teo’da pazarlıklar kızıştı
Toplam 23
Yorum
Sabırr Ya şu liglerden bu ülkelerden topcu almayın her nesilde 1-2 adam çıkartıyolar zaten bi Lewandovkski var bu nesilde işte. Ayrıca çok para
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