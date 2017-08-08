Beşiktaşlı 2 isim Konyaspor'a dava açtı

Ahmet Ateş, Atiker Konyaspor Kulübü'nün internet sitesinden bugün yaptığı "Başından yaralandığı iddia edilen Beşiktaş Vodafone Park Koordinatörü, başkan yardımcımıza ve kalecimize sözlü olarak sataşmış, peşi sıra sahaya çıkış tünelinin yanında kendi taraftarlarına dönerek üç kez 'Siz de inin saldırın.' diyerek seyircileri kışkırtmıştır." açıklamayı şöyle yanıtladı:

"Atiker Konyaspor'un bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçının ardından şahsıma yöneltilen, 'Atiker Konyaspor Kulubü Başkan Yardımcısı'na ve kalecisine sözlü olarak sataştığım ve Beşiktaş taraftarlarını sahaya inmeleri için tahrik ettiğim' ifadeleri bütünüyle asılsızdır ve iftira niteliğindedir. Bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki haklarımı kullanarak yasal işlem başlatacağımı kamuoyuna saygıyla belirtirim."

Beşiktaş Futbol A Takım Medya Sorumlusu Selim Şakarcan ise Atiker Konyaspor Kulübü'nün yapmış olduğu "Kulüp medya sorumlusu, futbolcularımıza ve yöneticilerimize küfürler savurmuştur." açıklamasıyla ilgili "Konyaspor Kulübü'nün bugün resmi internet sitesinden şahsımla ilgili yapılan iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Selim Şakarcan, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan olaylar başta futbolcuların olmak üzere kimsenin zarar görmemesi ve gerginliğin sona ermesi adına elinden gelen çabayı sergilediğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Olaylar sırasında sahaya girip bizlere saldıran taraftar kılıklı 'vandallara sözlü tepkim dışında; Konyaspor Kulübü'nün asılsız iddialarında yer alan futbolcularına ve yöneticilerine küfürler savurmam söz konusu değildir. Aksine flaş röportaj alanında ve soyunma odası koridorunda karşılaştığım Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takım kaptanı Ali Çamdalı ve medya sorumlusu Seyit Ali Gülcan'ı tebrik ettiğime de bizzat kendileri şahittir. Konyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamalarla ilgili gerekli hukuki haklarımı kullanarak yasal işlem başlatacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."