 Beşiktaş sözleşme uzatıyor – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş sözleşme uzatıyor

    Beşiktaş sözleşme uzatıyor

    Beşiktaş, Tolgay Arslan'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalıyor...

    Beşiktaş, 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Tolgay Arslan'la sözleşme uzatıyor.

    Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in de takımda kalması yönünde görüş bildirdiği orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldı. Gurbetçi oyuncunun menajeri ile Fikret Orman arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Tolgay Beşiktaş'ta kaldı. Siyah-beyazlı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş sözleşme uzatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.