Beşiktaş sözleşme uzatıyor
Beşiktaş, Tolgay Arslan'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalıyor...
Beşiktaş, 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Tolgay Arslan'la sözleşme uzatıyor.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in de takımda kalması yönünde görüş bildirdiği orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldı. Gurbetçi oyuncunun menajeri ile Fikret Orman arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Tolgay Beşiktaş'ta kaldı. Siyah-beyazlı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:07
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Inter, Emre Mor'u bitirdi
Toplam 8
Yorum
FeNeR Burada geçen yazdım birsürü eksileyen oldu.Emrenin menejeri Kulüp binasına sadece Fenerbahçe altyapısında oynayan bir çocuk için geliyordu
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Kocaman, Hasan Ali kararını verdi
Toplam 40
Yorum
koçali h.alinin topçu olma ihtimali senin hoca olma ihtimalinden çok yüksek.Bu yüzden cebinden karşıla h.alinin yeni sözleşme miktarını.sen istedin
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Beşiktaş sözleşme uzatıyor
Toplam 2
Yorum
Babab KARTAL Togay kalsın tamam ama atibayı yedek bırakacak çok daha güçlü bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var sene sonu pişman oluruz demedi demeyin...
Beşiktaş sözleşme uzatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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