Beşiktaş sözleşme uzatıyor

Beşiktaş, 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Tolgay Arslan'la sözleşme uzatıyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in de takımda kalması yönünde görüş bildirdiği orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldı. Gurbetçi oyuncunun menajeri ile Fikret Orman arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Tolgay Beşiktaş'ta kaldı. Siyah-beyazlı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.