 Beşiktaş salonda güç topladı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Beşiktaş salonda güç topladı

    Beşiktaş salonda güç topladı

    Sezonun ilk maçını kendi evinde Antalyaspor ile yapacak olan Beşiktaş yeni transferleri Negredo ve Lens'in katılımları ile salonda dayanıklılık çalışması yaptı. Sakat futbolculardan Atınç ve Gökhan Gönül'ün katılmadığı çalışma 1.5 saat kadar sürdü. Beşiktaş akşam saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir antrenman daha yapacak.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:33
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