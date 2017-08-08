Beşiktaş salonda güç topladı
Sezonun ilk maçını kendi evinde Antalyaspor ile yapacak olan Beşiktaş yeni transferleri Negredo ve Lens'in katılımları ile salonda dayanıklılık çalışması yaptı. Sakat futbolculardan Atınç ve Gökhan Gönül'ün katılmadığı çalışma 1.5 saat kadar sürdü. Beşiktaş akşam saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir antrenman daha yapacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:33
-
Tudor'la olmaz
Toplam 42
Yorum
sufican Terimden bi cacık olmaz. Göreceksiniz.
-
Galatasaray'a yeni iş ortağı
Toplam 1
Yorum
Hasan duy beni!! Hasan kusura bakma kardeşim uğraşıyorsun,çabalıyorsun ama nafile, taraftarın sabrı doldu kötü futbola tahammül yok.Gözünü seveyim ayrıl git
-
''Eksikler gözüküyor!''
Toplam 16
Yorum
Cok Degerli Elmas Aykut Hoca ne yaparsan yap bu Elmasi sürekli oynat. Müthis bir oyuncu geliyor, nihayet. Onu kesfeden alanlara cok büyük tesekkür.
Beşiktaş salonda güç topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.