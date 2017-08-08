Benfica'dan son dakika Talisca hamlesi
“Benfica’ya dönmeyeceğim” diyerek Portekiz ekibine rest çeken Talisca için Beşiktaş'ın lisans savaşı sürüyor. Siyah beyazlı ekip bastırıyor, Benfica ise gerekli 2 milyon euro’luk ödemenin henüz yatırılmadığı gerekçesiyle Beşiktaş gibi FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.
Lisansının çıkarılmaması nedeniyle Süper Kupa finalinde forma giyemeyen Anderson Talisca için Beşiktaş ile Benfica arasındaki restleşmede yeni bir perde açılıyor.
Siyah beyazlı ekip Portekiz'den gerekli olan evrakların kendisine ulaşmaması sebebiyle, Talisca'nın lisansını henüz çıkaramamış, konuyla ilgili olarak FIFA'ya başvurmuş fakat FIFA'dan olumlu bir sonuç çıkartamamıştı.
Bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla masaya oturan Talisca'nın "2019'a kadar sözleşmem var. Bu süre dolana kadar Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediğini iddia eden Portekiz gazetesi A Bola ise taraflar arasında gerginliğin artacağını yazdı ve Benfica cephesinin karşı atağa geçmeye hazırlandığını belirtti.
A Bola, yayınladığı haberde yatırılması gereken 2 milyon euro'nun kendilerine hala ulaşmadığını söyleyen Benfica'nın, Talisca'nın kiralık anlaşmasının geçerli olması için gerekli olan belgelerin Beşiktaş tarafından gönderilmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuracağını satırlarına taşıdı.
Şimdi, Beşiktaş'a olumsuz yanıt veren FIFA'nın Benfica'nın talebine ne karşılık vereceği bekleniyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:14
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Dursun Özbek'ten Terim açıklaması
Toplam 17
Yorum
serdar akay mondragon g.amerika,simoviç,prekezi balkanlar elmander kuzey vs..bu adamları değerlendirip gsye ftblcu bulabilirler.scout diyeyim
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Tudor'la olmaz
Toplam 59
Yorum
erman ulan abdullah avcı gibi bilgili görgülü adamlar dururken terim gibi futbol cahili, tudor gibi vizyonsuz boş adamlara kaldık dursun da cabası
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Yeni sol bek Asamoah
Toplam 12
Yorum
1905gs Efsane takım kuruluyor ama yönetecek hoca hoca değil ah ahh
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