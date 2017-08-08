Benfica'dan son dakika Talisca hamlesi

Lisansının çıkarılmaması nedeniyle Süper Kupa finalinde forma giyemeyen Anderson Talisca için Beşiktaş ile Benfica arasındaki restleşmede yeni bir perde açılıyor.

Siyah beyazlı ekip Portekiz'den gerekli olan evrakların kendisine ulaşmaması sebebiyle, Talisca'nın lisansını henüz çıkaramamış, konuyla ilgili olarak FIFA'ya başvurmuş fakat FIFA'dan olumlu bir sonuç çıkartamamıştı.

Bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla masaya oturan Talisca'nın "2019'a kadar sözleşmem var. Bu süre dolana kadar Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediğini iddia eden Portekiz gazetesi A Bola ise taraflar arasında gerginliğin artacağını yazdı ve Benfica cephesinin karşı atağa geçmeye hazırlandığını belirtti.







A Bola, yayınladığı haberde yatırılması gereken 2 milyon euro'nun kendilerine hala ulaşmadığını söyleyen Benfica'nın, Talisca'nın kiralık anlaşmasının geçerli olması için gerekli olan belgelerin Beşiktaş tarafından gönderilmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuracağını satırlarına taşıdı.

Şimdi, Beşiktaş'a olumsuz yanıt veren FIFA'nın Benfica'nın talebine ne karşılık vereceği bekleniyor.