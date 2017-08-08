 Adriano korkuttu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Adriano korkuttu

    Adriano korkuttu

    Beşiktaş'ın son antrenmanında Brezilyalı futbolcu geçirdi ve antrenmanı yarıda bıraktı.

    Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı! Siyah beyazlıların son atrenmanında sol kasığından sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, antrenmanı yarıda bıraktı.

    Gökhan Töre, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül, daha önce Beşiktaş'ta sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

    Adriano'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:48
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