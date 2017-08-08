Adriano korkuttu
Beşiktaş'ın son antrenmanında Brezilyalı futbolcu Adriano sakatlık geçirdi ve antrenmanı yarıda bıraktı.
Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı! Siyah beyazlıların son atrenmanında sol kasığından sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, antrenmanı yarıda bıraktı.
Gökhan Töre, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül, daha önce Beşiktaş'ta sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Adriano'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:48
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Gaziantepspor'da başkan Özpineci
Toplam 1
Yorum
Esasantepli Yuhhhhh
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Toplam 15
Yorum
ahmet izleyip begenenden suphe ederim
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Fikret Orman'a şok!
Toplam 23
Yorum
Hahahahaaha Yazindan iki yildir hasetinden catladigin nasil da belli oluyor biz bu sene de sampiyon olalim da sizde yok baskan yok antroner diye aglayin
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