 ‘Talisca’nın bonservisini alırız’ – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ‘Talisca’nın bonservisini alırız’

    ‘Talisca’nın bonservisini alırız’

    A SPOR’a konuşan başkan Orman, “Kulübü sözleşme süresini uzatmak için Talisca’yı sıkıştırıyor ama seneye bonservisini alacağız” dedi.

    Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi. A Spor'a konuşan Orman, Benfica'nın Talisca ile sözleşme uzatmak için oyuncuyu sıkıştırdığını belirterek, "Burası bir huzur ailesi. Beşiktaş ile beraber oyuncular değer kazanıyor, kıymetlerini artırıyor. Talisca da büyük çıkış yakaladı. Herhalde oyuncuyu sıkıştırıp sözleşmesini uzatmasını istiyorlar ama biz Talisca'da ısrarlıyız. Seneye inşallah bonservisini alacağız" ifadelerini kullandı. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Lens ile ilgili sözlerine cevap vermek istemeyen Orman, şunları kaydetti: "Büyük bir camia. Polemik oluşturacak bir şey söylemek istemem. Transferi bize faydalı olsun diye yapıyoruz."
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:49
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