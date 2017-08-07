Quaresma'ya saldırı
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ardından Konyasporlu taraftarların çıkış tünelinin önünde Quaresma'ya saldırdığı ortaya çıktı.
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırıda bulunduğu ve çıkış tünelinin orada büyük bir arbede yaşandığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin ise takım arkadaşına gelen bu müdahalenin ardından araya girdi.
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya girmesiyle birlikte çıkış tünelinin hemen önünde arbede yaşandı. Ajans Beşiktaş'ın haberine göre; Konyasporlu taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırdığı görülürken, Tolga Zengin'in araya girdiği ve Konyasporlu taraftarlara müdahalede bulunarak kavgayı önlediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından teknik heyetin de araya girmesi sonucu çıkış tünelinin önü boşaltıldı.
VODAFONE PARK DİREKTÖRÜ AHMET ATEŞ YARALANDI
Beşiktaş - Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya inmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular izdiham tehlikesi atlatırken, Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş'in ise oyuncuları kurtarmaya çalışırken kafasının yarıldığı belirtildi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:06
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Quaresma'ya saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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