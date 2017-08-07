 Negredo, Serkan’a takıldı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Negredo, Serkan’a takıldı

    Negredo, Serkan’a takıldı
    Beşiktaş'ın yeni transferleri ile Pepe, ilk kez siyah-beyazlı formayı resmi maçta giydi. Alvaro Negredo ise yedek başladığı karşılaşmanın 61. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu. İspanyol yıldız, 90+2'de gole çok yaklaştı ama Serkan Kırıntılı, müthiş kafa vuruşunu çizgide kontrol etmeyi başardı.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:11
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