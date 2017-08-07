Lens Beşiktaş'ı neden seçtiğini açıkladı
Beşiktaş, transfer süreci tamamlanan Jeremain Lens'i basına tanıttı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve Hollandalı futbolcu Lens katıldı.
Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jeremain Lens basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beşiktaş ailesine katıldığı için büyük gurur yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş, son 2 sezonun şampiyonu, üçüncüsünü hedefliyor. Beklentiler çok yüksek. Gelen her oyuncu en üst düzeyde oynamak istiyor. Ben de üst düzey oynamak için tercih ettim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ben de bu takımın bir parçası olarak elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım."
Beşiktaş'ı tercih etmesinin nedenleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Lens, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst seviyede oynamak için en üst bu tercihi yaptım." yorumunu yaptı.
Transferiyle ilgili hazırlanan videonun hatırlatılması üzerine Jeremain Lens, "Çok özeldi. Daha önce böyle şey yapmamıştım yakın gelecekte birini aramam gerekebilir, bana bağlı bir şey değil ama bana düşerse yaparım." diyerek sözlerini tamamladı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:14
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
FB Kartal FB yi yen de öyle şampiyon olun başkasının .....
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
Fikret Uefa 'ya kafa kaldıramıyoruz ama Tff ye kafa kaldırırırz demeye mi getiriyorsunuz ?
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 72
Yorum
han adamın dediğini dinlemiyorsun laf laf çene çene. Dedi ki Galatasaraydan başka kulüpte oynamam Türkiyede. Bu bir karakteristik laftır. bunal.
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