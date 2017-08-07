 Gözyaşlarına boğuldu – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gözyaşlarına boğuldu

    Gözyaşlarına boğuldu

    Atiker Konyaspor’u kupaya taşıyan penaltı atışına neden olan , soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı. Takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

    'ın bu sezonki flaş transferi , Atiker Konyaspor maçında futbolun azizliğine uğradı. Siyahbeyazlı forma altında ilk resmi maçına çıkan Portekizli yıldız, etkili bir futbol sergilese de maçın sonunda yaptığı penaltı ile kupanın Atiker Konyaspor'a gitmesine neden oldu. Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği dakikalarda Pepe, Jonsson'u ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in atışı gole çevirmesiyle yıkılan tecrübeli futbolcu, büyük üzüntü yaşadı. Pepe'nin soyunma odasında göz yaşlarını tutamadığı, takım arkadaşları tarafından teselli edildiği ifade edildi.

    Kupayı Konyaspor'a kaptıran Beşiktaş'ta ilk golde ise Adriano taraftarlara saç baş yoldurttu. Önündeki Traore'ye müdahale etmeyen siyah-beyazlı futbolcu, Burkina Fasolu oyuncunun vuruşunu izledi ve Konya'yı öne geçiren gol geldi. Konyaspor karşısında savunma hatalarıyla golleri kalesinde gören Beşiktaş, bir kez daha Süper Kupa'yı uzaktan izlemek zorunda kaldı. Kartal geçen sezon da Galatasaray'a kupayı kaptırmıştı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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