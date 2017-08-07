Futbolumuzdan çok olaylar ön plana çıktı
Beşiktaş ve Atiker Konyaspor'un Samsun'da oynadığı Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar İspanya ve Portekiz manşet oldu. Özellikle Atiker Konyasporlu bir taraftarın sahaya kelebek diye tabir edilen kesici maddeyi atması haberlerde yer aldı.
İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden olan AS ve Marca olayı videolu şekilde internet sitelerinden yayınladı. AS "Quaresma kendisine atılan bıçağı hakeme gangster gibi verdi" manşetini atarken Marca ise "Kendise atılan bıçağı Quaresma'nın hakeme verişi korkuttu" şeklinde yazdı. Marca maç boyunca sahaya bir çok yabancı maddenin atıldığını ama özellikle Quaresma'nın kendisine atılan bıçağı hakeme verişinin haftanın futbol resmi olduğunu belirtti.
Portekiz basını da Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylara değindi. Ülkenin önde gelen 2 spor gazetesi olan Abola ve Record'un manşetlerinden verdikleri haberlerde "Quaresma'nın soğuk kanlı bir hareket yaptığını ve kendisine atılan bıçağı hakeme vermeden önce usta bir şekilde tuttuğunu yazdılar.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:03
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Kaptanlığı kabul etmedi
Toplam 11
Yorum
SALİH SEN KÜSTÜR, SONRA İHTİYACIM VAR. BU NE PEHRİZ NE LAHANA TURŞUSU?
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Samsun’da vahim tablo
Toplam 15
Yorum
bbbb daha testten geçemeyen hakemi kupa maçına veriyorsun . olaylar oluyor yaptrım yapmıyor etmıyor taraftar naapsın !!!!
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Anadolu Kartalı
Toplam 12
Yorum
deniz Yıldırım Demirören, utanmadan hala o koltukta oturacakmısın.Ayrıca güvenlikten 1.derece sorumlu Samsun Valisi,Emniyet Müdürü yazıklar olsun
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