Fırat Aydınus, Beşiktaş'a yaramıyor
Turkcell Kupa Finali'nde düdük çalan Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın kabusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Aydınus'un yönettiği son 9 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.
Son galibiyet Orduspor'a karşı
Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği maçlardaki son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Orduspor'a karşı aldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşma haricinde geride kalan 8 mücadelede ise 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Kara Kartal, tecrübeli hakemin yönettiği son 5 maçta ise 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
Bu maçlar şu şekilde:
Beşiktaş: 1 - Atiker Konyaspor: 2
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
Gençlerbirliği: 1 - Beşiktaş: 1
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen)
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:41
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 68
Yorum
Demirörene yanladığını unutmuyoruz Sistem yaratamayıp, her gidişinden sonra takım 3 sene kendine gelemiyor. Borç cabası.Oyuncuya dayalı düzenin hakiki temsilcisi. adaletmiş!?
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 11
Yorum
Doğrucu İBB ve FB'nin Avrupa kupa maçını kaçırmayanlar,asıl adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan dünkü maçta neden yoktu ilginç!
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Samsun’da vahim tablo
Toplam 23
Yorum
kimyacı Ben maçlara girerken aranıyorum.Nedense bazılarına göz yumuluyor. Kesici aletler yanıcı maddeler nasıl geçiyor.Bunda bence istismar var.
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