Güneş, “Eksiklerimiz var. Onları kapatacağız” dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş maç sonrası geçen sezon kaybettikleri kupayı bu yıl kazanmak için oynadıklarını ama başaramadıklarnı kaydetti. "İki takım da kazanmak istiyordu. Maalesef biz üzüldük" diyen tecrübeli hoca, "Oynadığımız oyun kaybetmeyi hak etmedi ama kazanmayı da hak etmedik. Eksiklerimiz var. Daha tempolu olmalıyız. Konyaspor'u tebrik ederim" ifadesini kullandı.