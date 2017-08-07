"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"

"CEZA ALIRSAK, DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIM"

Beşiktaş taraftarının olay çıkarmadığını söyleyen Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarıda bulundu. Ceza almamalarının gerektiğine vurgu yapan Orman, "Çok yorgunduk, hava çok nemliydi, saha çok kötüydü. Konyaspor dost camiamız, kupayı kazanmaları onlara yakıştı, çok yakıştı ama orada seyirci yakışmadı. Konyaspor camiasının da bu taraftarlardan utanç duyduğunu düşünüyorum. Bir maçın sonucunda olayların buraya gelmesi acı verici. Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir. Kendi taraftarıma teşekkür ediyorum, galyana gelmediler, küfürlere aldırış etmediler. Duyuyorum ki ceza verilecekmiş. Burada bir ceza verilir ve Beşiktaş da bu cezanın içerisine sokulursa dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA'nın bize yaptığını TFF bie yaparsa büyük olay çıkar, bu bir tehdit değildir." dedi.