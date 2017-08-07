Beşiktaş'tan Konyaspor'a alkış

Alkışlar Beşiktaşlı futbolculara... Kupayı kaybettikten sonra oldukça üzgün olduğu gözlenen siyah-beyazlı futbolcular seremonide madalyalarını aldıktan sonra şampiyon Konyaspor'u bekledi. Fair-Play örneği gösteren Beşiktaşlı futbolcular, ardından kupayı almak için platforma gelen Atiker Konyaspor takımını alkışladı..









İMZA ATIP FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Konyasporlu oyuncular Süper Kupa için hazırlanan final hatırası panosuna imza atarak fotoğraf çekildiler.



