 Beşiktaş'tan Konyaspor'a alkış – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan Konyaspor'a alkış

    Beşiktaş'tan Konyaspor'a alkış

    Beşiktaş, Konyaspor'u Süper Kupa zaferi ardından alkışladı.

    Alkışlar Beşiktaşlı futbolculara... Kupayı kaybettikten sonra oldukça üzgün olduğu gözlenen siyah-beyazlı futbolcular seremonide madalyalarını aldıktan sonra şampiyon Konyaspor'u bekledi. Fair-Play örneği gösteren Beşiktaşlı futbolcular, ardından kupayı almak için platforma gelen Atiker Konyaspor takımını alkışladı..




    İMZA ATIP FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
    Konyasporlu oyuncular Süper Kupa için hazırlanan final hatırası panosuna imza atarak fotoğraf çekildiler.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan Konyaspor'a alkış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.