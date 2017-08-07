Beşiktaş'tan Konyaspor'a alkış
Beşiktaş, Konyaspor'u Süper Kupa zaferi ardından alkışladı.
Alkışlar Beşiktaşlı futbolculara... Kupayı kaybettikten sonra oldukça üzgün olduğu gözlenen siyah-beyazlı futbolcular seremonide madalyalarını aldıktan sonra şampiyon Konyaspor'u bekledi. Fair-Play örneği gösteren Beşiktaşlı futbolcular, ardından kupayı almak için platforma gelen Atiker Konyaspor takımını alkışladı..
İMZA ATIP FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
Konyasporlu oyuncular Süper Kupa için hazırlanan final hatırası panosuna imza atarak fotoğraf çekildiler.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:00
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 1
Yorum
sami sayin baskan gerekiyorsa paramiz var diyorsun, acilen persi, aatif, koybasi, ozan, sener, fernandao gitmeli, yerlerine de iyi adam alinmali
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Başakşehir'den Süper Kupa twiti!
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Yorum
evet süper ligdede şampiyondunuz ya ama işte tff hakkınızı yedi şampiyonluğu bjk ye verdi ve işte dün adalet yerini buldu
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Daha tempolu olmalıyız
Toplam 1
Yorum
juan Rüyanda kapatırsın. Geçen sene FB GS da çöp oyuncular vardı bu sene öyle olmayacak. Başakşehirde seviye atladı. Şampiyon olamazsınız artık.
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