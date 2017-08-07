Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Jeremain Lens'i KAP'a bildirdi. Siyah beyazlı kulüp satın alma opsiyonlu olarak Hollandalı yıldızı bir yıllığına kadrosu kattı.
Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Jeremain Lens transferini KAP'a bildirdi. Kiralama bedeli olarak kulübü Sunderland'e bir yıl için 1,5 milyon euro ödeyecek. Ayrıca siyah beyazlılar Jeremain Lens'e ise 2 milyon 200 bin euro garnti ücret ödeyecek
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.
Oyuncuya,
2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.
Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus
35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.
Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.
Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya
2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:29
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Galatasaray'da ayrılık!
Toplam 5
Yorum
memo takımda türk kalmayacak ....
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 52
Yorum
avanak bunlar ceza almassa vodofona deplasman seyırcısı gelmaesin
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 52
Yorum
doğrucu Valla hersey bir kenarada Konya iyi çarptı havalıları..Zaten aklı basında her takımın hocası yeterki az çalısma yapsın beşiktası her macta yener
Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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