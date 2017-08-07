 Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Jeremain Lens'i KAP'a bildirdi. Siyah beyazlı kulüp satın alma opsiyonlu olarak Hollandalı yıldızı bir yıllığına kadrosu kattı.

    Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Jeremain Lens transferini KAP'a bildirdi. Kiralama bedeli olarak kulübü Sunderland'e bir yıl için 1,5 milyon euro ödeyecek. Ayrıca siyah beyazlılar Jeremain Lens'e ise 2 milyon 200 bin euro garnti ücret ödeyecek

    Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

    Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

    Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.

    Oyuncuya,

    2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

    Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

    Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus

    35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.

    Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.

    Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.

    Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya

    2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

    2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro

    2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

    2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.