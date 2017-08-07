Beşiktaş-Konyaspor maçı için karar!
Beşiktaş-Konyaspor Süper Kupa maçı sırasında meydana gelen olaylar neticesinde, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmuş olmasına ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığınca bir müfettiş heyeti görevlendirildi.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nca bir takım düzenlemelere gidileceği belirtilerek şöyle denildi: 6222 Sayılı "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi"ne dair kanun uyarınca, 81 İl Valiliği'nce, 9 Ağustos Çarşamba Günü, Valilerimiz başkanlığında, "İl Spor Güvenlik Kurulları" toplanarak, önceki tedbirlere ilaveten gerekli ek tedbirlerin alınması karara bağlanacaktır.
Halihazırda 6222 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca, statlar başta olmak üzere, tüm spor müsabakalarında, özel güvenlik tarafından alınan güvenlik tedbirlerine ilaveten, polis ve jandarma ekiplerince de gerekli takviye yapılacaktır.
Sahaya giren taraftarlar ile müsabakaların düzenlendiği alana, 6222 Sayılı Kanun'un 12. Maddesinde belirtilen, "Sahalara sokulması yasak olan maddeleri" sokanlar derhal tespit edilerek, kişiler hakkında, aynı kanunun 13. Maddesi uyarınca, gerekli adli ve idari işlem uygulanacaktır."
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:38
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
FB Kartal FB yi yen de öyle şampiyon olun başkasının .....
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
Fikret Uefa 'ya kafa kaldıramıyoruz ama Tff ye kafa kaldırırırz demeye mi getiriyorsunuz ?
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 72
Yorum
han adamın dediğini dinlemiyorsun laf laf çene çene. Dedi ki Galatasaraydan başka kulüpte oynamam Türkiyede. Bu bir karakteristik laftır. bunal.
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