Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!

Bakanlıktan yapılan açıklamada,denildi.Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nca bir takım düzenlemelere gidileceği belirtilerek şöyle denildi:Halihazırda 6222 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca, statlar başta olmak üzere, tüm spor müsabakalarında, özel güvenlik tarafından alınan güvenlik tedbirlerine ilaveten, polis ve jandarma ekiplerince de gerekli takviye yapılacaktır.Sahaya giren taraftarlar ile müsabakaların düzenlendiği alana, 6222 Sayılı Kanun'un 12. Maddesinde belirtilen,