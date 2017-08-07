Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Beşiktaş-Konyaspor Süper Kupa maçı sırasında meydana gelen olaylar neticesinde, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmuş olmasına ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığınca bir müfettiş heyeti görevlendirildi.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nca bir takım düzenlemelere gidileceği belirtilerek şöyle denildi: 6222 Sayılı "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi"ne dair kanun uyarınca, 81 İl Valiliği'nce, 9 Ağustos Çarşamba Günü, Valilerimiz başkanlığında, "İl Spor Güvenlik Kurulları" toplanarak, önceki tedbirlere ilaveten gerekli ek tedbirlerin alınması karara bağlanacaktır.
Halihazırda 6222 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca, statlar başta olmak üzere, tüm spor müsabakalarında, özel güvenlik tarafından alınan güvenlik tedbirlerine ilaveten, polis ve jandarma ekiplerince de gerekli takviye yapılacaktır.
Sahaya giren taraftarlar ile müsabakaların düzenlendiği alana, 6222 Sayılı Kanun'un 12. Maddesinde belirtilen, "Sahalara sokulması yasak olan maddeleri" sokanlar derhal tespit edilerek, kişiler hakkında, aynı kanunun 13. Maddesi uyarınca, gerekli adli ve idari işlem uygulanacaktır."
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:17
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Gözyaşlarına boğuldu
Toplam 48
Yorum
YA SU KOKLATMADI. E. TOROĞLU ŞAHİT PEPE NİN HATA YAPMASI BİR ŞEY DEĞİL. BUNLAR FUTBOLDA VAR, LAKİN FIRAT AYDINUS BÜTÜN KARARLARINDA BJK NİN YANINDA İDİ. AYNI HATALARDA KONYA
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 29
Yorum
ertunç aatıf, rvp, roman, ozan, hasan ali, şener, stoch, volkan ve fernandao gibi isimlerle neyin hayalini kurmamızı istiyorsun? uefa? şam ligi?
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 12
Yorum
NE OLDUM DEMEMELİ BU OLAYLARIN SEBEBİ BEŞİKTAŞDIR. 2 YILDIR BURNUNDAN KIL ALDIRMAYANLAR TÜM TÜRKİYENİN ANTİPATİSİNİ KAZANMAYA BAŞLADI. BJK NEFRETİ BAŞLADI..
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