Benfica açıkladı: FIFA reddetti!
Benfica, Beşiktaş'tan geri çağırdıkları Anderson Talisca konusunda yaşanan krizin detaylarını Portekiz basınına açıkladı.
Benfica'nın Talisca'yı geri çağırması üzerine Beşiktaş, FIFA'ya gideceğini açıkladı. Portekiz ekibinin yetkilileri, Record Gazetesi'ne, Beşiktaş'ın yapılan kiralık anlaşmasındaki şartlara uymadığını ve kendilerinin de FIFA'ya başvuracaklarını açıkladı.
Benfica, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan süre zarfında kiralama için gerekli ödemeyi(2 milyon euro) yapmadığı vurgulanırken, Talisca'nın da kiralık anlaşmayı bu sezon da geçerli kılmak için kendilerine göndermesi gereken belgeyi göndermediğini kaydetti.
Portekiz temsilcisi ayrıca, Beşiktaş'ın anlaşmayı geçerli kılmak için FIFA'nın transfer kayıt sistemi olan TMS'ye başvurduğunu ve reddedildiğini açıkladı.
Benficalı yetkililer, son kararı verecek olan tarafın FIFA olduğunu ve Talisca'nın menajerlerinin de bu durumu kabullendiğini ifade etti.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:35
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Benfica açıkladı: FIFA reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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