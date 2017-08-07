 Benfica açıkladı: FIFA reddetti! – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    açıkladı: FIFA reddetti!

    Benfica açıkladı: FIFA reddetti!

    , 'tan geri çağırdıkları konusunda yaşanan krizin detaylarını Portekiz basınına açıkladı.

    'nın Talisca'yı geri çağırması üzerine , FIFA'ya gideceğini açıkladı. Portekiz ekibinin yetkilileri, Record Gazetesi'ne, Beşiktaş'ın yapılan kiralık anlaşmasındaki şartlara uymadığını ve kendilerinin de FIFA'ya başvuracaklarını açıkladı.

    Benfica, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan süre zarfında kiralama için gerekli ödemeyi(2 milyon euro) yapmadığı vurgulanırken, Talisca'nın da kiralık anlaşmayı bu sezon da geçerli kılmak için kendilerine göndermesi gereken belgeyi göndermediğini kaydetti.

    Portekiz temsilcisi ayrıca, Beşiktaş'ın anlaşmayı geçerli kılmak için FIFA'nın transfer kayıt sistemi olan TMS'ye başvurduğunu ve reddedildiğini açıkladı.

    Benficalı yetkililer, son kararı verecek olan tarafın FIFA olduğunu ve Talisca'nın menajerlerinin de bu durumu kabullendiğini ifade etti.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:35
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