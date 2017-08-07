 Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca... – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...

    Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...

    Beşiktaş, transfer süreci tamamlanan Jeremain Lens'i basına tanıttı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve Hollandalı futbolu Lens katıldı. Orman, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları sorulunca araya girdi ve "Beşiktaş'ın gündemi bir başka kulüp başkanın açıklamaları değildir" dedi.

    Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Orman, çok istedikleri bir oyuncu için imza töreni yaptıklarını belirterek, "Lens, Dinamo Kiev'e transfer olmadan önce takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Çok beğendiğimiz oyuncuydu. Dinamo Kiev'de de takip ettik, bir türlü nasip olmamıştı. Geçen sezon başı da ilgilenmiştik, bugüne nasipmiş." dedi.

    Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve 2017-2018'de siyah-beyazlı takımda aynı şekilde görev alacak Lens için transferin hayırlı olmasını dileyen Orman, şunları söyledi:

    "Biz futbolcunun geçmişini ya da ismini satın almayız, bir futbolcunun Beşiktaş'a vereceği katkıyı satın alırız. Jeremain de bize çok katkı yapacağına inandığım bir isim. O da bizde oynamayı çok istedi. Kendisine camiama gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon geçireceğiz. İşimiz oyuncularımızı mutlu etmek, onların işi de taraftarlarımızı mutlu etmek. Zaten varlığıyla mutlu etti, inşallah sahada da mutlu eder."



    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Lens ile ilgili yaptığı açıklamaların Hollandalı futbolcuya sorulması üzerine araya giren Orman, "Beşiktaş'ın gündemi bir başka kulüp başkanın açıklamaları değildir. Beşiktaş'ın gündemi kendisinindir. Polemiğe neden olacak şeylere girmek istemiyorum. Oyuncumun da böyle şeylere girmesini istemiyorum. Biz Jeremain anlaşmasını Sunderland Kulübü ile yaptık. Fenerbahçe'den oyuncu almadık ve oyuncu da neden geldiğini söyledi. Artık Beşiktaş ailesinin bir parçası, ben de makam olarak ailenin en büyük kişisiyim. Mevki itibarıyla böyle polemik bizim kamuoyumuzun gündeminde yok." şeklinde konuştu.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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