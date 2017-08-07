 Artık Lens de Beşiktaşlı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Artık Lens de Beşiktaşlı

    Artık Lens de Beşiktaşlı

    Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı yıldızı kiraladığını önceki gece sosyal medyadan ‘’a gel’ videosu ile duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu Amsterdam’dan Samsun’a gelip ayağının tozuyla final maçını izledi.

    Ve , Jeremain Lens transferini resmen bitirdi. Önceki gece saat 02.00'de oyuncunun Beşiktaş formalı fotoğraflarını yayınlayan siyah-beyazlı kulüp, hemen ardından 'Come to Beşiktaş' videosuyla sosyal medyayı salladı. Videoda Negredo, rüyasında Beşiktaş'ı gören Lens'i arayıp Beşiktaş'a davet ederken Hollandalı yıldız da "Beşiktaş'a geliyorum" dedi. Kartal, öğlen saatlarinde de Lens'i KAP'a bildirdi.

    LENS'E TEZAHÜRAT
    Tecrübeli kanat oyuncusu, Amsterdam'da yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte dün akşamki Turkcell Süper Kupa finali için Samsun'a gelerek maçı tribünden izledi. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma sırasında Lens'e sevgi gösterileri ve tezahüratlarda bulundular. 30 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

    OPSİYONU 4.5 MİLYON EURO
    Beşiktaş, Lens için KAP'a gönderdiği yazıda "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır" ifadesini kullanırken bir detay dikkat çekti. Bildirimde 'Transfer Şekli' kısmında "Kiralama (Renting from)" yazdı. Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı bonservisiyle birlikte transfer edeceği ifade ediliyordu. Sunderland'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği, satın alma bedelinin de 4.5 milyon euro olduğu belirtildi.



    TARAFTARDAN KARŞILAMA
    Samsun havaalanına gelen Lens'i çıkışta bir grup siyah- beyazlı taraftar karşıladı. Hollandalı yıldızın hemen etrafını saran futbolseverler, bol bol imza alıp yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdiler. 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarının yankılandığı karşılama sonrası Lens maçın oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadı'na hareket etti.

    'GERÇEKLER BAZEN ACITIR!'
    Lens, twitter'dan 'Gerçekler' başlığıyla ilginç bir video paylaşımı yaptı. Eski kulübü Fenerbahçe'ye teşekkür eden yıldız futbolcu, İngilizce konuştuğu mesajında "Türkiye'ye geri döneceğim için çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Ne kadar muhteşem bir şehir. Bana her şeyi verdin. Bunu gerçekten hissettim. Taraftarlara teşekkür etmeme izin verin. Sarı lacivert ya da Kırmızı Beyaz... Benim amacım en yüksek seviyede futbol oynamak. Hayata devam etme zamanı... Bana teklif yapan onlardı. Yani... Bazen gerçekler acıtır" dedi.

    TARAFTARA HAYRAN KALDI
    Mücadeleyi Asbaşkan Umut Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte izleyen Lens, taraftara hayran kaldı. Hollandalı oyuncunun Samsun'a gelirken sosyal medyada gördüğü destekten çok etkilendiğini söylediği kaydedildi. Tecrübeli yıldızın "Dış sahada bile çok coşkulular. Geçen sezon rakiptim ama bu yıl onların önünde Beşiktaş forması ile çıkacağm için heyecanlıyım" dediği bildirildi.

    BAKLAVA YEDİ
    Maçı locada takip edip baklava yiyen Lens'i taraftar bağrına bastı. Başarılı futbolcu bu sevgiye alkışlarla karşılık verdi.

    'AİLEYE HOŞ GELDİN'
    Yıldız futbolcu ile ilgili başkan Fikret Orman da mesaj yayınladı. Beşiktaş'ın bir numarası, instagram'dan Lens'in fotoğrafını paylaşıp "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize Jeremain" notunu düştü.

    'JET' UÇUŞ
    Siyah-beyazlı kulübün resmi instagram hesabı futbolcunun Jete binmeden önceki fotoğrafını anlık paylaşımda yayınladı.

    BABEL'DEN MESAJ VAR
    Lens'e hoşgeldin diyenlerden biri de vatandaşı Babel oldu. Babel, twitter'dan Lens'le çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını koyup 'Beşiktaş'a hoşgeldin' dedi.



    İŞTE FOTOMAÇ FARKI
    Türkiye'nin en çok satan spor gazetesi Fotomaç, farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Beşiktaş'ın Lens ile görüşmesini ve transfer sürecini adım adım vererek bir kez daha kaletisini gösterdi. Son olarak dün de 'Lens bugün geliyor' haberiyle okuyucularını bilgilendirdi. Kural şaşmaz! Önce FOTOMAÇ yazar, sonra diğerleri...
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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