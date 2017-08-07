Artık Lens de Beşiktaşlı
Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı yıldızı kiraladığını önceki gece sosyal medyadan ‘Beşiktaş’a gel’ videosu ile duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu Amsterdam’dan Samsun’a gelip ayağının tozuyla final maçını izledi.
LENS'E TEZAHÜRAT
Tecrübeli kanat oyuncusu, Amsterdam'da yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte dün akşamki Turkcell Süper Kupa finali için Samsun'a gelerek maçı tribünden izledi. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma sırasında Lens'e sevgi gösterileri ve tezahüratlarda bulundular. 30 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.
OPSİYONU 4.5 MİLYON EURO
Beşiktaş, Lens için KAP'a gönderdiği yazıda "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır" ifadesini kullanırken bir detay dikkat çekti. Bildirimde 'Transfer Şekli' kısmında "Kiralama (Renting from)" yazdı. Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı bonservisiyle birlikte transfer edeceği ifade ediliyordu. Sunderland'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği, satın alma bedelinin de 4.5 milyon euro olduğu belirtildi.
TARAFTARDAN KARŞILAMA
Samsun havaalanına gelen Lens'i çıkışta bir grup siyah- beyazlı taraftar karşıladı. Hollandalı yıldızın hemen etrafını saran futbolseverler, bol bol imza alıp yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdiler. 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarının yankılandığı karşılama sonrası Lens maçın oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadı'na hareket etti.
'GERÇEKLER BAZEN ACITIR!'
Lens, twitter'dan 'Gerçekler' başlığıyla ilginç bir video paylaşımı yaptı. Eski kulübü Fenerbahçe'ye teşekkür eden yıldız futbolcu, İngilizce konuştuğu mesajında "Türkiye'ye geri döneceğim için çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Ne kadar muhteşem bir şehir. Bana her şeyi verdin. Bunu gerçekten hissettim. Taraftarlara teşekkür etmeme izin verin. Sarı lacivert ya da Kırmızı Beyaz... Benim amacım en yüksek seviyede futbol oynamak. Hayata devam etme zamanı... Bana teklif yapan onlardı. Yani... Bazen gerçekler acıtır" dedi.
TARAFTARA HAYRAN KALDI
Mücadeleyi Asbaşkan Umut Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte izleyen Lens, taraftara hayran kaldı. Hollandalı oyuncunun Samsun'a gelirken sosyal medyada gördüğü destekten çok etkilendiğini söylediği kaydedildi. Tecrübeli yıldızın "Dış sahada bile çok coşkulular. Geçen sezon rakiptim ama bu yıl onların önünde Beşiktaş forması ile çıkacağm için heyecanlıyım" dediği bildirildi.
BAKLAVA YEDİ
Maçı locada takip edip baklava yiyen Lens'i taraftar bağrına bastı. Başarılı futbolcu bu sevgiye alkışlarla karşılık verdi.
'AİLEYE HOŞ GELDİN'
Yıldız futbolcu ile ilgili başkan Fikret Orman da mesaj yayınladı. Beşiktaş'ın bir numarası, instagram'dan Lens'in fotoğrafını paylaşıp "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize Jeremain" notunu düştü.
'JET' UÇUŞ
Siyah-beyazlı kulübün resmi instagram hesabı futbolcunun Jete binmeden önceki fotoğrafını anlık paylaşımda yayınladı.
BABEL'DEN MESAJ VAR
Lens'e hoşgeldin diyenlerden biri de vatandaşı Babel oldu. Babel, twitter'dan Lens'le çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını koyup 'Beşiktaş'a hoşgeldin' dedi.
İŞTE FOTOMAÇ FARKI
Türkiye'nin en çok satan spor gazetesi Fotomaç, farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Beşiktaş'ın Lens ile görüşmesini ve transfer sürecini adım adım vererek bir kez daha kaletisini gösterdi. Son olarak dün de 'Lens bugün geliyor' haberiyle okuyucularını bilgilendirdi. Kural şaşmaz! Önce FOTOMAÇ yazar, sonra diğerleri...
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:32
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Artık Lens de Beşiktaşlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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