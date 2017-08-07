 Anadolu Kartalı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Anadolu Kartalı

    Anadolu Kartalı

    Medipol Başakşehir’i yenip Türkiye Kupası’nı kazanan yeşilbeyazlı ekip, lig şampiyonu ’ı devirdi ve TFF Süper Kupa’yı da müzesine götürdü. Tarihi bir başarıya imza attı.

    kupalara ambargo koydu. Anadolu Kartal'ı, Samsun'da oynanan maçta lig şampiyonu 'ı 2-1 yendi ve tarihinde ilk kez oynadığı Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Yeşil- beyazlılar güçlü rakibi karşısında 33. dakikada Traore'nin golüyle 1-0 öne geçerken; ilk yarı bu skorla sona erdi. 77. dakikada Cenk Tosun taç atışından gelen topu ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1. Maçın uzatmalara gitmesi beklenirken Konyaspor penaltı kazandı. 90'da Jonsson, Pepe'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Skubic'in vuruşunda top ve kaleci Fabri ayrı köşelere gitti ve Atiker Konyaspor 2-1 öne geçti. 90+2'de Beşiktaş, Negredo ile beraberliğe bir kez daha yaklaştı. İspanyol futbolcunun, altı pas içindeki kafa vuruşunu kaleci Serkan kale çizgisi üzerinde kontrol etti. Konyaspor, Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'ya da ve Anadolu'nun gururu oldu.

    BEŞİKTAŞ'IN SÜPER KUPA KABUSU
    Beşiktaş, Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak Süper Kupa'da 2006'dan bu yana süren kötü serisine dur diyemedi. Süper Kupa adıyla 2006 yılındaki ilk organizasyonda Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, o tarihten sonra çıktığı 4. Süper Kupa maçını da kaybetti. 2007 ve 2009 yıllarında Fenerbahçe'ye, 2016 yılında ise Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, üst üste 4. finalinden de boynu bükük ayrıldı.



    CENTİLMENLİĞİ BIRAKMADILAR
    Alkışlar Beşiktaşlı futbolculara... Kupayı kaybettikten sonra oldukça üzgün olduğu gözlenen siyah-beyazlı futbolcular seremonide madalyalarını aldıktan sonra şampiyon Konyaspor'u bekledi. Fair-Play örneği gösteren Beşiktaşlı futbolcular, ardından kupayı almak için platforma gelen Atiker Konyaspor takımını alkışladı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:08
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