Anadolu Kartalı
Medipol Başakşehir’i yenip Türkiye Kupası’nı kazanan yeşilbeyazlı ekip, lig şampiyonu Beşiktaş’ı devirdi ve TFF Süper Kupa’yı da müzesine götürdü. Tarihi bir başarıya imza attı.
BEŞİKTAŞ'IN SÜPER KUPA KABUSU
Beşiktaş, Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak Süper Kupa'da 2006'dan bu yana süren kötü serisine dur diyemedi. Süper Kupa adıyla 2006 yılındaki ilk organizasyonda Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, o tarihten sonra çıktığı 4. Süper Kupa maçını da kaybetti. 2007 ve 2009 yıllarında Fenerbahçe'ye, 2016 yılında ise Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, üst üste 4. finalinden de boynu bükük ayrıldı.
CENTİLMENLİĞİ BIRAKMADILAR
Alkışlar Beşiktaşlı futbolculara... Kupayı kaybettikten sonra oldukça üzgün olduğu gözlenen siyah-beyazlı futbolcular seremonide madalyalarını aldıktan sonra şampiyon Konyaspor'u bekledi. Fair-Play örneği gösteren Beşiktaşlı futbolcular, ardından kupayı almak için platforma gelen Atiker Konyaspor takımını alkışladı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:08
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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