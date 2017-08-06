 Yeni 10 numara Oğuzhan – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Yeni 10 numara Oğuzhan

    Yeni 10 numara Oğuzhan

    ’ta, Olcay’dan boşalan 10 numarayı Oğuzhan giyecek Negredo’nun 9, Pepe’nin 5, Orkan’ın forma numarası 15 oldu.

    'ta yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları açıklandı. Siyah-beyazlı oyuncuların birçoğu geçen sezon giydiği forma numaralarını sırtlarında taşıyacak. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a giden Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı forma, bu sezon Oğuzhan Özyakup'un olurken; Oğuzhan'dan boşalan 15 numara ise yeni transfer Orkan Çınar'a verildi. Kartal'ın 2 yeni starı Pepe ve Negredo'nun da forma numaraları belli oldu. Pepe 5 numaralı formayı, Negredo ise geçtiğimiz sezon Vincent Aboubakar'ın giydiği 9 numaralı formayı giyecek. İki sezon önce 7 numaralı formayı giyen Gökhan Töre ise, önümüzdeki sezon memleketi Samsun'un plakası olan 55 numaralı formayı giyecek. Geçen sezon devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen ve 49 numaralı formayı giyen Ryan Babel de bu sezon 8 numaralı formayla sahaya çıkacak.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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