 Tolgay'a karşılık Medel+6 milyon euro – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Tolgay'a karşılık Medel+6 milyon euro

    Tolgay'a karşılık Medel+6 milyon euro

    İtalyan ekibi Tolgay Arslan’ı istedi, karşılığında Medel+2 milyon euro önerdi Siyah-beyazlılar ise “Medel+6 milyon euro verirseniz bu iş olur” yanıtını verdi.

    Kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendiren siyah-beyazlılar, stoper arayışlarını sürdürürken; İtalya'dan ilginç bir 'takas' teklifi geldi. Beşiktaş yönetimi uzun süredir İnter'de forma giyen tecrübeli stoper Gary Medel'i almak için İtalyan yetkililerle pazarlıklarını sürdürüyordu. İnter, Medel için 5 milyon euro nakit para isterken, siyah-beyazlılar ise bu parayı ödeyemeyeceğini bildirdi. İtalyan temsilcisi ise bunun üzerine transferin rotasını değiştirdi ve Beşiktaş yönetimine farklı bir öneride bulundu.

    İKİNCİ KEZ İSTEDİLER
    İnter kulübü yetkilileri, sezon bittiğinde de talip oldukları ancak olumsuz yanıt aldıkları Tolgay Arslan için Beşiktaş'a, "Tolgay'ı bize verin, size Medel+2 milyon euro verelim" önerisini yaptı. Orman yönetimi ise İtalya'dan gelen bu teklifi yetersiz buldu ve "Medel'le birlikte 6 milyon euro daha verirseniz, bu iş olur" yanıtını verdi. Şimdi gözler, İtalyan ekibinin vereceği yanıta çevrildi. Eğer İnter kulübü bunu kabul ederse, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atacak.



    VEDA MESAJI!
    İnter'in golcüsü İcardi'nin eşi Wanda Nara (önde), Medel'in eşi Cristina ile (arkada) çektiği fotoğrafın altına veda mesajı yazıp Instagram'dan paylaştı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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