Tolgay'a karşılık Medel+6 milyon euro
İtalyan ekibi Tolgay Arslan’ı istedi, karşılığında Medel+2 milyon euro önerdi Siyah-beyazlılar ise “Medel+6 milyon euro verirseniz bu iş olur” yanıtını verdi.
İKİNCİ KEZ İSTEDİLER
İnter kulübü yetkilileri, sezon bittiğinde de talip oldukları ancak olumsuz yanıt aldıkları Tolgay Arslan için Beşiktaş'a, "Tolgay'ı bize verin, size Medel+2 milyon euro verelim" önerisini yaptı. Orman yönetimi ise İtalya'dan gelen bu teklifi yetersiz buldu ve "Medel'le birlikte 6 milyon euro daha verirseniz, bu iş olur" yanıtını verdi. Şimdi gözler, İtalyan ekibinin vereceği yanıta çevrildi. Eğer İnter kulübü bunu kabul ederse, Gary Medel önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atacak.
VEDA MESAJI!
İnter'in golcüsü İcardi'nin eşi Wanda Nara (önde), Medel'in eşi Cristina ile (arkada) çektiği fotoğrafın altına veda mesajı yazıp Instagram'dan paylaştı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Tolgay'a karşılık Medel+6 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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