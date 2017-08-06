Talisca operasyonu
Benfica, Brezilyalı yıldızın evraklarını göndermediği için Talisca, kupa kadrosuna alınmadı. Sambacı “Üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur” diyerek Kartal’da kalacağını söyledi.
"COME TO EVRAK"
Anderson Talisca ise, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Talisca, "Ne kadar büyük olursa olsun, üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş taraftarı, Benfica'nın hesabından paylaşılan fotoğrafın altına "Come to evrak" ve "Come to documents" yorumlarını yapmaya başladı.
BU SEZON ASLA SATAMAZLAR!
Benfica'nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, "Galiba Benfica'ya, Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan onu asla satamazlar. FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız" ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan opsiyonunu kullandığını belirterek şöyle devam etti: "Benfica 'Oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandınız' diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş'ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Her şey Beşiktaş'ın inisiyatifinde. Bizim sözleşmemiz çok sağlam."
UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Beşiktaş, Benfica'yı UEFA'ya şikayet etti. Benfica'nın elindeki sözleşmede yer alan "25 milyon euro'ya Talisca'yı satıp 4 milyon euro'sunu Beşiktaş'a verme" maddesini kullanmak istediği ortaya çıktı. 31 Mayıs 2018'e kadar yenilediği sözleşmeyi TFF'ye bildiren siyahbeyazlılar, Talisca'dan vazgeçerse anlaşma bozulabilir.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
-
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
-
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
-
Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Talisca operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.