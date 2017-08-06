 Talisca operasyonu – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Talisca operasyonu

    Talisca operasyonu

    , Brezilyalı yıldızın evraklarını göndermediği için Talisca, kupa kadrosuna alınmadı. Sambacı “Üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur” diyerek Kartal’da kalacağını söyledi.

    'ta şoku yaşanıyor... 'nın Talisca'nın kiralık süresinin uzatılması için ödemesi gereken 2 milyon euro'yu alamadığını gerekçe göstererek lisans için gereken evrakları Beşiktaş'a göndermediği ortaya çıktı. Portekiz kulübü, olayı FIFA ve UEFA nezdinde hukuki mercilere taşıyacağını söyleyen siyah-beyazlıları 'Bugün gönderiyoruz, yarın gönderiyoruz, Talisca Brezilya'dan geç döndü imza alamadık' gibi gerekçelerle oyalayınca lisans çıkartılamayan Talisca, Konyaspor kupa maçı kadrosundan çıkartıldı.

    "COME TO EVRAK"
    Anderson Talisca ise, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Talisca, "Ne kadar büyük olursa olsun, üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş taraftarı, Benfica'nın hesabından paylaşılan fotoğrafın altına "Come to evrak" ve "Come to documents" yorumlarını yapmaya başladı.

    BU SEZON ASLA SATAMAZLAR!
    Benfica'nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, "Galiba Benfica'ya, Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan onu asla satamazlar. FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız" ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan opsiyonunu kullandığını belirterek şöyle devam etti: "Benfica 'Oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandınız' diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş'ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Her şey Beşiktaş'ın inisiyatifinde. Bizim sözleşmemiz çok sağlam."

    UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ
    Beşiktaş, Benfica'yı UEFA'ya şikayet etti. Benfica'nın elindeki sözleşmede yer alan "25 milyon euro'ya Talisca'yı satıp 4 milyon euro'sunu Beşiktaş'a verme" maddesini kullanmak istediği ortaya çıktı. 31 Mayıs 2018'e kadar yenilediği sözleşmeyi TFF'ye bildiren siyahbeyazlılar, Talisca'dan vazgeçerse anlaşma bozulabilir.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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