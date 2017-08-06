Samsun'da tehlikeli anlar

Beşiktaş'ın 77. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu beraberlik golünden sonra tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bu sırada tribünden sahaya bıçak fırlatıldı. Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus'a verdi. Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme teslim etti.



Karşılaşmanın son düdüğünden sonra da tansiyon yükseldi. Maçın bitişinin ardından Atiker Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Bu sırada bir grup Beşiktaş taraftarının da tribünden aşağıya inmeye çalıştıkları görüldü.