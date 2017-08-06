Samsun'da tehlikeli anlar
Samsun'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçının ikinci yarısında tribün olayları yaşandı.
Beşiktaş'ın 77. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu beraberlik golünden sonra tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bu sırada tribünden sahaya bıçak fırlatıldı. Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus'a verdi. Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme teslim etti.
Karşılaşmanın son düdüğünden sonra da tansiyon yükseldi. Maçın bitişinin ardından Atiker Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Bu sırada bir grup Beşiktaş taraftarının da tribünden aşağıya inmeye çalıştıkları görüldü.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:57
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İspanyollar ‘Rincon’ dedi
Toplam 6
Yorum
Yasama 29 yaşında biri şu anda gerekli değil. Gelecek adına 20-22 yaş aralığına biri alınabilir. Ancak sol stoper ve sol bek eksiğimiz var.
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 29
Yorum
Yasama Snaijder yıllık 1,8 m euro karşılığnda anlaşma yaptı. Onun için ortalığı ayağa kaldıranlar keriz yerine konmak nasıl bir duygu şimdi anlatı
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Galatasaray kupayı evine getirdi
Toplam 6
Yorum
Behlul Utanın büyükler takımı a takımı bu çocuklardan utanın
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