 Quaresma'ya saldırı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Quaresma'ya saldırı

    Quaresma'ya saldırı

    Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ardından Konyasporlu taraftarların çıkış tünelinin önünde Quaresma'ya saldırdığı ortaya çıktı.

    Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırıda bulunduğu ve çıkış tünelinin orada büyük bir arbede yaşandığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin ise takım arkadaşına gelen bu müdahalenin ardından araya girdi.

    Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya girmesiyle birlikte çıkış tünelinin hemen önünde arbede yaşandı. Ajans Beşiktaş'ın haberine göre; Konyasporlu taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırdığı görülürken, Tolga Zengin'in araya girdiği ve Konyasporlu taraftarlara müdahalede bulunarak kavgayı önlediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından teknik heyetin de araya girmesi sonucu çıkış tünelinin önü boşaltıldı.

    VODAFONE PARK DİREKTÖRÜ AHMET ATEŞ YARALANDI

    Beşiktaş - Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya inmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular izdiham tehlikesi atlatırken, Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş'in ise oyuncuları kurtarmaya çalışırken kafasının yarıldığı belirtildi. (futbolarena)

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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