Quaresma'ya saldırı
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ardından Konyasporlu taraftarların çıkış tünelinin önünde Quaresma'ya saldırdığı ortaya çıktı.
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırıda bulunduğu ve çıkış tünelinin orada büyük bir arbede yaşandığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin ise takım arkadaşına gelen bu müdahalenin ardından araya girdi.
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya girmesiyle birlikte çıkış tünelinin hemen önünde arbede yaşandı. Ajans Beşiktaş'ın haberine göre; Konyasporlu taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırdığı görülürken, Tolga Zengin'in araya girdiği ve Konyasporlu taraftarlara müdahalede bulunarak kavgayı önlediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından teknik heyetin de araya girmesi sonucu çıkış tünelinin önü boşaltıldı.
VODAFONE PARK DİREKTÖRÜ AHMET ATEŞ YARALANDI
Beşiktaş - Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya inmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular izdiham tehlikesi atlatırken, Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş'in ise oyuncuları kurtarmaya çalışırken kafasının yarıldığı belirtildi. (futbolarena)
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:27
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 17
Yorum
engelleyin bu pisligi olum orda birileri ölse sevinirsin sen insan ol adam ol gevşek gevşek yazı yazma bunu engelleyin neden böle insanları kışkırtıcı yazı yazanl
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Kupaların kupası Atiker Konyaspor'un
Toplam 67
Yorum
BJK lı olarak Bir BJK lı olarak söylüyorum, mal gibi takımız
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Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Bir G.Saraylı olarak (kendi payıma) Ali Dürüstten utanıyorum. Onu gördüğüm bu kareler her seferinde daha da körüklüyor, uzaklaştırıyor.
Quaresma'ya saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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