 Orman’a sevgi seli – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Orman’a sevgi seli

    Orman’a sevgi seli
    Takımla Samsun'a gelen Beşiktaş Başkanı , "Beşiktaş uğurlu bir takımdır. Birçok stadı açtı ve uğur getirdi. Samsun'a da uğur getirmesini diliyorum" dedi. Kartal Yuvası'nı ziyaret eden Orman, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Orman'ı görmek için saatler öncesinden mağazaya gelen vatandaşlar, birbirleriyle yarıştı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
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