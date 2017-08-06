Negredo aradı Lens cevapladı!
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in transfer edildiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı "Come to Beşiktaş" videosu ile açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında, taraftarlar arasında son günlerin moda sloganı olan ve Alvaro Negredo'nun transferinde kullanılan "Come to Beşiktaş" videosuyla Lens'in kadroya dahil edildiğini duyurdu.
Lens'i arayan ise geçtiğimiz günlerde takıma katılan Alvaro Negredo oldu. #LensinRüyası başlıklı videoda siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi maçlarının yer aldığı görüntüler kullanılırken, bu transferde Devler Ligi'nin etkili olduğu vurgulandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Alvardo Negredo, Jeremain Lens'i arayarak "Come to Beşiktaş" dedi. Hollandalı yıldız da "Beşiktaş'a geliyorum" diye cevapladı.
Beşiktaş'ın Lens'in transferini duyurduğu paylaşım 10 dakikada 30 bin defa Retweet edildi. Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, bugün saat 18.00'de İstanbul'a gelecek
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:55
-
Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT Bir takıma 6 Şampiyonluk ve Uefa kupası kazandırmış hocanın gelmesini ancak rakip takım taraftarları istemez.
-
Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
Fatih hoca Fatih hoca gelecekse teknik adam olarak gelmeli ve bizim taraftara yazik galatasaray sondenemdeki basarilarini fatih hoca zamaninda kazandi
-
Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT melih eser, tüm Galatasaraylılar adına konuşma yetkisini sana kim verdi? Ben Fatih Terimin hem de hemen gelmesini istiyorum mesela..
Negredo aradı Lens cevapladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.