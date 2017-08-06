Lens'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulübe transfer olduğunu doğrularken, Fenerbahçe ve Sunderland taraftarına da teşekkür etti.
"BAZEN GERÇEK ACITIR"
"Türkiye'ye geri döndüğüm için çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Bana her şeyi verdiniz. Bunu gerçekten bana hissettirdiniz. Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına teşekkür ederim. Hedefim en üst seviyede oynamak. Transfer zamanı geldi. Bana tek teklifi yapan onlardı, bu yüzden bazen gerçek acıtır" ifadelerini kullandı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:04
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Lens'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Toplam 1
Yorum
pençeli kartal gerçekten fenerlilere bu çok acı oldu. Kayeri de alabilseydk keşke . Neyse onuda seneye alırız.
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 57
Yorum
zizou Allah bilir kimler geliyorBiri iyi olsa 3 u nasil olcak 2 si iyi olsa 2 si ne olacak umalim ki 4 u birden iyi olsun,,aurelio dan sonra onlib
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Tolgay'a karşılık Medel+6 milyon euro
Toplam 18
Yorum
savaş Tolgay takas edilecek futbolcu değil.Çok İyi bir futbolcu.BJK Kalmalı.Ve ilk 11 oynamalı.
Lens'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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