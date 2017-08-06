 Lens'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür

    <a href="/index/lens?id=3086ad58-5bff-4bd1-ae49-4d5968aeed4f" class="" rel="tag">Lens</a>'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür

    Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulübe transfer olduğunu doğrularken, Fenerbahçe ve Sunderland taraftarına da teşekkür etti.

    Beşiktaş'ın İngiltere Championship takımlarından Sunderland'den kadrosuna kattığı , transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, 'Artık gitme zamanı. Transferim hakkındaki gerçekler' başlığıyla paylaştığı videoda;

    "BAZEN GERÇEK ACITIR"
    "Türkiye'ye geri döndüğüm için çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Bana her şeyi verdiniz. Bunu gerçekten bana hissettirdiniz. Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına teşekkür ederim. Hedefim en üst seviyede oynamak. Transfer zamanı geldi. Bana tek teklifi yapan onlardı, bu yüzden bazen gerçek acıtır" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.