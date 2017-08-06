Lens bugün geliyor

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için gün saydığı yeni transfer Jeremain Lens'in Türkiye'ye geliş saati belli oldu.

Geçen sezonu F.Bahçe'de kiralık geçiren Lens, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giyecek. Edinilen bilgilere göre Beşiktaşlı yöneticilerin dün Yunanistan'da bir araya geldiği ve el sıkıştığı Lens'in, bugün öğleden sonra Türkiye'de olacağı öğrenildi. Akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Hollandalı oyuncunun, pazartesi günü imza atması bekleniyor.