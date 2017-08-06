 Lens bugün geliyor – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Lens bugün geliyor

    Lens bugün geliyor

    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için gün saydığı yeni transfer 'in Türkiye'ye geliş saati belli oldu.

    Geçen sezonu F.Bahçe'de kiralık geçiren Lens, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giyecek. Edinilen bilgilere göre Beşiktaşlı yöneticilerin dün Yunanistan'da bir araya geldiği ve el sıkıştığı Lens'in, bugün öğleden sonra Türkiye'de olacağı öğrenildi. Akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Hollandalı oyuncunun, pazartesi günü imza atması bekleniyor.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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